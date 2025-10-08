Afife’ye ‘Medea Material’ damgası! Ödüller dağıtıldı

MURAT ÖZTEKİN - 16 dalda mükâfat verilen törende, Devlet Tiyatroları eseri “Medea Material”, beş kategoride ödül kazanarak geceye damga vurdu. Eser, “Yılın En Başarılı Oyunu”, “Yılın En Başarılı Yönetmeni” (Ayşe Emel Mesci) ve “Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu” (Sükûn Işıtan) ödüllerini aldı.

Eser ayrıca “Yılın En Başarılı Sahne Tasarımı” ve “Yılın En Başarılı Işık Tasarımı” ödüllerinin de sahibi oldu.

Tiyatro tarihine geçen ustalara takdim edilen “Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü” Metin Deniz’e, oyun yazarlarına adanan “Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü” ise “9/8’lik Kıyamet” oyunuyla Şamil Yılmaz’a verildi.

“Haldun Dormen Özel Ödülü”ne “Afife” oyunuyla Tiyatro Afife PSM layık görülürken, “Yapı Kredi Özel Ödülü” Mehmet Birkiye’ye takdim edildi.