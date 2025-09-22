Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Devlet Tiyatroları güldürerek açılıyor! 1 Ekim'de 'perde' diyecek

Devlet Tiyatroları, 1 Ekim’de tüm Türkiye’deki sahnelerinde yalnızca komedi oyunlarıyla perde açıyor. “Hep birlikte gülelim” mottosuyla yola çıkan kurum, yeni sezonda da milyonlarca seyirciyi tiyatro salonlarında buluşturmayı hedefliyor.

MURAT ÖZTEKİN - Devlet Tiyatroları (DT) perdelerini 1 Ekim’de komedi oyunları ile açmaya hazırlanıyor. Yeni sanat sezonuna dair açıklamalarda bulunan Ankara DT Müdürü Esat Tanrıverdi, hayatın getirdiği zorluklar sebebiyle insanların sokakta ve evlerinde çok gülmediğini gözlemlediklerini, bu yüzden DT olarak “hep birlikte gülelim” mottosunu tespit ettiklerini söyledi.

Tanrıverdi sözlerine şöyle devam etti:

Sezon açılış tarihi olan 1 Ekim’de Ankara Devlet Tiyatrosunun tüm sahnelerinde ve ülkedeki tüm sahnelerimizde komedi oyunları oynanacak. Tüm Türkiye’de hep birlikte gülelim istiyoruz.

2 MİLYONA YAKIN SEYİRCİ

Komedi eserleri içinde, Ankara Devlet Tiyatrosu prodüksiyonu oyunlarının yanı sıra, İzmir Devlet Tiyatrosunun “Majestik” eseri Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesinde, Bursa Devlet Tiyatrosunun “Mağara Kadını” oyunu Oda Tiyatrosunda sahnelenecek. Diyarbakır Devlet Tiyatrosu ise “Biz Size Hayranız” eseriyle, Akün Sahnesinde prömiyer yapacak.

Devlet Tiyatroları, 2023-2024 sezonunda 2 milyon 200 bin seyirciye, 2024-2025 sezonunda ise yaklaşık 1 milyon 930 bin seyirciye ulaştı.

