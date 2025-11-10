Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ekiplerin şüphelenmesiyle ortaya çıktılar! Avrupa hayalleri Hatay'da sona erdi

Hatay'da ekiplerin radarına takılan şüpheli araçta 10 kaçak göçmen yakalandı. Olayda bir organizatör yakalandı, 10 göçmen Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alınan minibüs gece saatlerinde Antakya-İskenderun kara yolunda durduruldu. Şüpheli araçta yapılan aramada, üzerlerinde herhangi bir tanıtma kartı olmayan ve geçerli oturma izni olmayan 10 göçmen şahıs yakalandı.

Olayla ilgili yakalanan H.A. adlı organizatör, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan aramalarda tespit edilen 10 göçmen ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

