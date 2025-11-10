Bir amcanın en çaresiz anı! Gencecik bir kız canından oldu
3. Sayfa Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Hatay'da otomobille çarpışan motosiklet devrilerek bariyerlere çarptı, kazada sürücü yaralanırken motosiklette yolcu olarak bulunan 17 yaşındaki Dilan Karataş hayatını kaybetti. Genç kızın ölüm haberini alarak olay yerine gelen amcası eşyalarını görünce gözyaşlarına boğuldu, acı dolu feryatları yürekleri dağladı.
Kaza, Defne ilçesi Subaşı Mahallesi'nde meydana geldi. G.K. idaresindeki motosiklet, otomobille çarpıştı. Kazanın şiddeti ile motosiklet bariyerlere de çarptı. Sürücü yaralanırken motosiklette yolcu olarak bulunan 17 yaşındaki Dilan Karataş vefat etti.
OLAY YERİNE GELEN AMCA, TALİHSİZ KIZIN EŞYALARINI TOPLADI
Kazada ölen yeğeninin haberini alan amca, kaza yerine gelerek ölen yeğeninin eşyalarını gözyaşlarıyla topladı. Amcanın kazada ölen Dilan'ın eşyalarını gözyaşları içerisinde topladığı anlar duygulandırdı.
KAZA SONRASI KAÇAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ TESLİM OLDU
Öte yandan, kazanın ardından olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünün gecenin ilerleyen saatlerinde teslim olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sevda Altunbaş