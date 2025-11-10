Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bir amcanın en çaresiz anı! Gencecik bir kız canından oldu

Bir amcanın en çaresiz anı! Gencecik bir kız canından oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bir amcanın en çaresiz anı! Gencecik bir kız canından oldu
3. Sayfa Haberleri

Hatay'da otomobille çarpışan motosiklet devrilerek bariyerlere çarptı, kazada sürücü yaralanırken motosiklette yolcu olarak bulunan 17 yaşındaki Dilan Karataş hayatını kaybetti. Genç kızın ölüm haberini alarak olay yerine gelen amcası eşyalarını görünce gözyaşlarına boğuldu, acı dolu feryatları yürekleri dağladı.

Kaza, Defne ilçesi Subaşı Mahallesi'nde meydana geldi. G.K. idaresindeki motosiklet, otomobille çarpıştı. Kazanın şiddeti ile motosiklet bariyerlere de çarptı. Sürücü yaralanırken motosiklette yolcu olarak bulunan 17 yaşındaki Dilan Karataş vefat etti. 

Bir amcanın en çaresiz anı! Gencecik bir kız canından oldu - 1. Resim

OLAY YERİNE GELEN AMCA, TALİHSİZ KIZIN EŞYALARINI TOPLADI

Kazada ölen yeğeninin haberini alan amca, kaza yerine gelerek ölen yeğeninin eşyalarını gözyaşlarıyla topladı. Amcanın kazada ölen Dilan'ın eşyalarını gözyaşları içerisinde topladığı anlar duygulandırdı.

Bir amcanın en çaresiz anı! Gencecik bir kız canından oldu - 2. Resim

KAZA SONRASI KAÇAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ TESLİM OLDU

Öte yandan, kazanın ardından olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünün gecenin ilerleyen saatlerinde teslim olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
