Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Ankara'da sabah saatlerinde feci kaza: 1'i çocuk 3 yaralı

Ankara'da sabah saatlerinde feci kaza: 1'i çocuk 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ankara, Kaza, Polatlı, Yaralı, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara Polatlı'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ters döndü. Kazada yaralanan 1'i çocuk 3 kişi, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde Polatlı-Ankara yolu üzerinde seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil takla atarak refüjde ters döndü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 1’i çocuk 3 kişi, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ankara'da sabah saatlerinde feci kaza: 1'i çocuk 3 yaralı - 1. Resim

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de! "Türkiye küresel bir güç olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir"ABD'de havacılık sektörü çöktü! Her gün binlerce uçuş iptal ediliyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hatay'da silahlı kavga olayının 8 şüphelisi tutuklandı - 3. SayfaHatay'da silahlı kavga olayının 8 şüphelisi tutuklandıEşi canına kıymak istedi, ölme numarasıyla kurtuldu! Nazmiye Çalışkan'ın başına gelenler kabus gibi - 3. SayfaEşi canına kıymak istedi, ölme numarasıyla kurtuldu!Bir amcanın en çaresiz anı! Gencecik bir kız canından oldu - 3. SayfaBir amcanın en çaresiz anı!Ekiplerin şüphelenmesiyle ortaya çıktılar! Avrupa hayalleri Hatay'da sona erdi - 3. SayfaEkiplerin şüphelenmesiyle ortaya çıktılar!Adana'nın göbeğinde tepki çeken görüntüler: Atıklar hem çevreyi hem havayı kirletti! - 3. SayfaAtıklar hem çevreyi hem havayı kirlettiAhlaksızlar yine iş başında! Dolandırıcılar sınır tanımadı - 3. Sayfa4 farklı olay toplumun hâlini ortaya koydu
Sonraki Haber Yükleniyor...