Ankara'da sabah saatlerinde feci kaza: 1'i çocuk 3 yaralı
Güncelleme:
Ankara Polatlı'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ters döndü. Kazada yaralanan 1'i çocuk 3 kişi, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Ankara'nın Polatlı ilçesinde Polatlı-Ankara yolu üzerinde seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil takla atarak refüjde ters döndü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 1’i çocuk 3 kişi, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı