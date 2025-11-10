10 Kasım ASKİ su kesintisi sorgulama ekranı! Bugün sular ne zaman gelecek, saat kaçta? Polatlı, Mamak, Etimesgut...

Ankara su kesintisine dair detaylar ASKİ tarafından güncel olarak paylaşılıyor. Ankaralılar yaşadıkları bölgede su kesintilerine ilişkin detaylara hâkim olmak istiyor.

Arama motorlarında "Ankara'da bugün sular ne zaman gelecek, saat kaçta?" sorusu sorgulatılıyor.

10 KASIM ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK, SAAT KAÇTA?

10 Kasım 2025 Pazartesi günü Ankara'nın Kızılcahamam, Polatlı, Kazan, Altındağ, Beypazarı, Pursaklar, Etimesgut ve Mamak'ta su kesintisi yaşanıyor.

Sular Polatlı'da 23.55'de, Kızılcahamam'da 11 Kasım 08.00'de, Kazan'da 21.00'de, Altındağ 11.00'de, Pursaklar'da 08.00'de, Etimesgut'ta 23.55'de, Mamak'ta 11 Kasım 09.00'de gelecektir.

KIZILCAHAMAM

Arıza Tarihi: 10.11.2025 20:00:00

Tamir Tarihi: 11.11.2025 08:00:00

Detay: Kızılcahamam Su ve Kanalizasyon İşletme Müdürlüğü Hizmet Sorumluluğunda Bulunan Kent Ormanı Su Deposunun Manevra Odası İçerisindeki Kolektörlerin (Vana ve Tesisat) Yenileme Çalışması Tesisler Dairesi Başkanlığı Tarafından Yapılacağından Dolayı Su Kesintisi Oluşacaktır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler. Sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Kızılcahamam merkez geneli (Akçay, Yenice, Karşıyaka ve Kemalpaşa) mahalleleri

POLATLI

Arıza Tarihi: 10.11.2025 08:00:00

Tamir Tarihi: 10.11.2025 23:55:00

Detay: POLATLI BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ Detay: Sayın Abonelerimiz; Polatlı ilçesinde yoğun su kullanımı nedeniyle depolardaki su seviyeleri azalmıştır. Bu nedenle aşağıda belirtilen mahallelerde başınç düşüklüğü ve ya su kesintisi yaşanabilir. Söz konusu durumun saat 23:59 sularında normale dönmesi beklenmektedir. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler. Sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Polatlı geneli

KAZAN

Arıza Tarihi: 10.11.2025 08:00:00

Tamir Tarihi: 10.11.2025 21:00:00

Detay: Kahramankazan ilçesi saray mahallesi 614 cadde içerisinde su inşaat dairesi başkanlığı tarafından imalatı yapılan 2200 mm ana isale hattı çalışması esnasında 700 mm duktik hatta meydana gelen arıza sebebi ile su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Saray Mahallesi, 614 Cadde, Dağyaka Caddesi, Atom Caddesi, Çaniçi Caddesi, 688 Caddesi, 115 Cadde ve mevcut Caddelere bağlı sokaklar, Saray Köy içi

ALTINDAĞ

Arıza Tarihi: 10.11.2025 08:30:00

Tamir Tarihi: 10.11.2025 11:00:00

Detay: Feridun Çelik mahallesi 1756.Sokak İçerisinde içme suyu şebeke hattında meydana gelen arıza sebebiyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler. Sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Feridun Çelik mahallesi Bir Kısmı,Başpınar mahallesinin Bir kısmı

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 10.11.2025 08:30:00

Tamir Tarihi: 10.11.2025 12:00:00

Detay: Beypazarı ilçesi Hacıkara Mahallesi Şht. Sadık Ekiz Caddesinde Oluşan arıza nedeni ile su Kesintisi uygulanacaktır (Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı Özür dileriz )

Etkilenen Yerler: Beypazarı ilçesi Hacıkara Mahallesi Şht. Sadık Ekiz Caddesi ve Civarı

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 9.11.2025 17:50:00

Tamir Tarihi: 10.11.2025 08:00:00

Detay: Pursaklar ilçemizin ana içme suyu kaynağı olan Çubuk-2 Barajında, uzun süredir devam eden kuraklık nedeniyle su seviyesi kritik seviyelere gerilemiştir. Bu durum, su temininde zaman zaman yaşanan kesintilerin ana nedeni olup, ASKİ ekiplerimiz tarafından alternatif kaynaklarla takviye sağlanarak vatandaşlarımızın mağduriyetinin önüne geçilmeye çalışılmaktadır. sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz

Etkilenen Yerler: Üst kotlarda basınç düşüklüğü ve susuzluk olabilecek yerler : Pursaklar ilçesi; Saray Fatih Mahallesi Saray Cumhuriyet mahallesi Saray Gümüşoluk Mahallesi Sirkeli Yeşilyurt - Yeşilova Mahalleleri Abadan Mahallesi Karşıyaka Mahallesi Kösrelikızığı Mahallesi

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 9.11.2025 19:50:00

Tamir Tarihi: 10.11.2025 23:55:00

Detay: Sayın Abonelerimiz; Etimesgut ilçesinde yoğun su kullanımı nedeniyle depolardaki su seviyeleri azalmıştır. Bu nedenle aşağıda belirtilen mahallelerde basınç düşüklüğü veya su kesintisi yaşanabilir. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler. Sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Bağlıca Mahallesi, Yeni Bağlıca Mahallesi, Şehitali Mahallesi, Atayurt Mahallesi, Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi, Orhun Mahallesi, Yukarı Yurtçu Mahallesi, Aşağı Yurtçu Mahallesi

MAMAK

Arıza Tarihi: 9.11.2025 20:40:00

Tamir Tarihi: 10.11.2025 09:00:00

Detay: Yüksek kotlara su erişimi:12:00 : Sayın Abonelerimiz; Mamak ilçesinde yoğun su kullanımı nedeniyle depolardaki su seviyeleri azalmıştır. Bu nedenle aşağıda belirtilen mahallelerde basınç düşüklüğü veya su kesintisi yaşanabilir. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler. Sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Abidinpaşa, Duralialıç, Akşemsettin, Kutlu, Mutlu, General Zeki Doğan, Şafaktepe, Balkiraz, Karaağaç, Aşık Veysel, Zirvekent, Cengizhan , türközü,peyamisefa,Akdere,Saimekadın,kazım orbay