10 Kasım Pazartesi hava durumu: İstanbul'da bugün yağış var mı?

Türkiye’nin genelinde sağanak yağış etkisini gösterecek. 10 Kasım Pazartesi günü ülke genelini güneşli bir hava beklerken geçerken, salıdan itibaren Ege ve Akdeniz’de kuvvetli sağanaklar, Marmara ve Karadeniz’de aralıklı yağışlar bekleniyor.

AKOM İstanbul'da ise salı gece saatlerinde itibaren sıcaklıkların düşeceğini açıkladı. İşte yapılan açıklamalara göre 10 Kasım Pazartesi İstanbul hav durumu tahminleri...

İSTANBUL'DA BUGÜN YAĞIŞ VAR MI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte yağışı etkisini gösterip göstermeyeceği konusunda açıklama yaptı. Buna göre “İstanbul'da, önümüzdeki hafta ortasına (Çarşamba) kadar havada parçalı, yer yer çok bulutlu bir gökyüzünün hâkim olması beklenirken, bölgesel hafif yağışlar dışında ciddi bir yağış geçişi öngörülmemektedir. Gün içerisinde 20-22 °C civarında, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar gece saatlerinde 15 °C'ye gerilemektedir” denildi.

İstanbul'da bugün yağış beklenmemektedir. AKOM, sıcaklıkların düşmeden önce birkaç gün daha mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini anımsatarak vatandaşları ani hava değişimlerine karşı uyarıda bulundu.

10 KASIM PAZARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10-14 Kasım tarihlerini kapsayan yeni hava tahmin raporunu paylaştı. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken sıcaklıkların hafta ortasından itibaren batı bölgelerden başlayarak kuzey, iç ve batı kesimlerde düşeceği belirtildi.

10 Kasım Pazartesi, ülke genelinde güneşli hava etkisine devam edecek. Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinin üzerinde olacak. 11 Kasım Salı günü ise hava durumunda önemli değişiklikler bekleniyor. Ege ve Akdeniz bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Marmara Bölgesi’nde ise aralıklı sağanak geçişleri görülecek.