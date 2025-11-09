Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
9 Kasım Pazar akşamı dizileri! Bugün hangi diziler var, saat kaçta?

- Güncelleme:
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Pazar akşamını ekran başında geçirmek isteyen izleyiciler, bugün hangi dizilerin yayınlanacağını ve saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Ulusal kanalların yayın akışları netleşirken 9 Kasım Pazar akşamı ekrana gelecek yapımlar ilgi görüyor.

Hafta sonunu televizyon karşısında değerlendirmek isteyenler için 9 Kasım 2025 Pazar gününe ait yayın akışları belli oldu. ATV, Kanal D, NOW TV, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8’in akşam kuşağında hangi dizi ve programların yer aldığı merak konusu oldu. İşte bu akşama damga vuracak yapımlar ve yayın saatleri…

PAZAR AKŞAMI HANGİ DİZİLER VAR?

Pazar akşamları televizyon kanalları çoğunlukla iddialı dizilerini ve yüksek reytingli programlarını ekrana taşıyor. Bu hafta da hem yerli diziler hem eğlence programları hem de yarışmalar ekranlarda yerini alıyor. Özellikle prime time kuşağı 20.00’den itibaren yoğun bir içerik akışı sunuyor.

9 Kasım Pazar akşamı dizileri! Bugün hangi diziler var, saat kaçta? - 1. Resim

TRT 1’de Teşkilat yeni bölümüyle izleyicilerle buluşacak. TV8’de MasterChef Türkiye yarışması yine ekranın en dikkat çeken yapımlarından biri olacak. Show TV’de Bereketli Topraklar, Star TV'de Çarpıntı ve NOW TV'de Sahtekarlar dizilerinin yeni bölümü ekrana gelecek. 

9 Kasım Pazar akşamı dizileri! Bugün hangi diziler var, saat kaçta? - 2. Resim

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR, SAAT KAÇTA?

ATV’de saat 20.00’de Kim Milyoner Olmak İster? yayında olacak. Kanal D izleyicileri aynı saatte Eşref Rüya dizisinin tekrar bölümü yayınlanacak. TRT 1’de ise yine 20.00’de sevilen dizi Teşkilat ekrana gelecek.

9 Kasım Pazar akşamı dizileri! Bugün hangi diziler var, saat kaçta? - 3. Resim

NOW TV’de (FOX TV) saat 20.00’de Sahtekarlar dizisi yer alıyor. Show TV’de Bereketli Topraklar, Star TV’de ise Çarpıntı filmi saat 20.00 kuşağında izleyici karşısına çıkacak. TV8’de MasterChef Türkiye yeni bölümle ekranlarda olacak.

9 Kasım Pazar akşamı dizileri! Bugün hangi diziler var, saat kaçta? - 4. Resim

9 KASIM PAZAR AKŞAMI DİZİLERİ

ATV: 20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

KANAL D: 20.00 Eşref Rüya (Tekrar)

NOW TV: 20.00 Sahtekarlar (Yeni Bölüm)

SHOW TV: 20.00 Bereketli Topraklar  (Yeni Bölüm)

STAR TV: 20.00 Çarpıntı (Yeni Bölüm)

TRT 1: 20.00 Teşkilat (Yeni Bölüm)

TV8: 20.00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

Erdoğan’ın talimatı sonrası İsrail’den Türkiye yorumu! 'Kritik zamanlama'
