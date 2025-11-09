9 Kasım Pazar akşamı dizileri! Bugün hangi diziler var, saat kaçta?

Hafta sonunu televizyon karşısında değerlendirmek isteyenler için 9 Kasım 2025 Pazar gününe ait yayın akışları belli oldu. ATV, Kanal D, NOW TV, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8’in akşam kuşağında hangi dizi ve programların yer aldığı merak konusu oldu. İşte bu akşama damga vuracak yapımlar ve yayın saatleri…

PAZAR AKŞAMI HANGİ DİZİLER VAR?

Pazar akşamları televizyon kanalları çoğunlukla iddialı dizilerini ve yüksek reytingli programlarını ekrana taşıyor. Bu hafta da hem yerli diziler hem eğlence programları hem de yarışmalar ekranlarda yerini alıyor. Özellikle prime time kuşağı 20.00’den itibaren yoğun bir içerik akışı sunuyor.

TRT 1’de Teşkilat yeni bölümüyle izleyicilerle buluşacak. TV8’de MasterChef Türkiye yarışması yine ekranın en dikkat çeken yapımlarından biri olacak. Show TV’de Bereketli Topraklar, Star TV'de Çarpıntı ve NOW TV'de Sahtekarlar dizilerinin yeni bölümü ekrana gelecek.

ATV: 20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

KANAL D: 20.00 Eşref Rüya (Tekrar)

NOW TV: 20.00 Sahtekarlar (Yeni Bölüm)

SHOW TV: 20.00 Bereketli Topraklar (Yeni Bölüm)

STAR TV: 20.00 Çarpıntı (Yeni Bölüm)

TRT 1: 20.00 Teşkilat (Yeni Bölüm)

TV8: 20.00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)