Zootropolis 2 ne zaman çıkacak? Türkçe dublaj kadrosu araştırılıyor

2016 yılında vizyona girerek dünya çapında büyük başarı elde eden Disney yapımı Zootropolis (Zootopia), uzun süredir beklenen ikinci filmiyle sinema salonlarına geri dönüyor. Zootropolis 2’nin vizyon tarihi ve filmle ilgili ilk detayların paylaşılmasıyla heyecan yeniden arttı.

ZOOTROPOLİS 2 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Disney, merakla beklenen Zootropolis 2’nin vizyon tarihini resmi olarak duyurdu. Yeni film 28 Kasım 2025’te sinemalarda izleyiciyle buluşacak.

Türkçe dublajı da sevilen film için Türkiye’deki vizyon planı da aynı dönem içerisinde yapılacak. İlk filmdeki dublaj kadrosunun yeniden mikrofon başına geçmesi beklenirken, özellikle Nick Wilde karakterine sesiyle hayat veren Cem Yılmaz’ın projede tekrar yer alması büyük ilgi topladı. Film, ailece izlenebilecek güçlü yapımlar arasında şimdiden yerini aldı.

ZOOTROPOLİS TÜRKÇE DUBLAJ KADROSU

Zootropolis karakterlerinin orijinal ve Türkçe seslendirmeleri şu şekilde:

Judy Hopps: Ginnifer Goodwin / Aysun Topar

Nick Wilde: Jason Bateman / Cem Yılmaz

Şef Bogo: Idris Elba / Fatih Özacun

Bellwether: Jenny Slate / Suzan Acun

Clawhauser: Nate Torrence / Emrah Özertem

Bonnie Hopps: Bonnie Hunt / Özlem Altınok

Stu Hopps: Don Lake / Özdemir Çiftçioğlu

Yax: Tommy Chong / Gökhan Özdemir

Belediye Başkanı Lionheart: J.K. Simmons / Nüvit Candaner

Serinin devam filminde de benzer kadronun Türkçe seslendirme kadrosunda yer alması bekleniyor.

ZOOTROPOLİS 2 KONUSU NE?

Zootropolis 2’de izleyicileri bu kez şehrin dengelerini bozan gizemli bir olay karşılayacak. Tavşan polis Judy Hopps ve tilki Nick Wilde, Zootropolis’te başlayan sürüngen nüfusunu etkileyen esrarengiz bir vakayı araştıracak. İkilinin dostluk, adalet ve önyargılarla mücadele temalı yolculuğu serinin ruhuna bağlı kalırken yeni karakterler ve sürpriz gelişmeler hikayeyi zenginleştirecek.

Film, tıpkı ilk yapımda olduğu gibi farklı türlerin bir arada yaşadığı toplum üzerinden birlik, empati ve çeşitlilik mesajları vermeye devam edecek. Komedi, gerilim ve duygusal sahnelerin harmanlandığı yapımın, geniş izleyici kitlesine hitap eden bir senaryoyla gelmesi bekleniyor. Müzik tarafında ise Shakira'nın hayat verdiği Gazelle karakteri için yeni bir şarkı hazırladığı da duyuruldu.