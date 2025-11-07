Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Kültür - Sanat > 'Sinema Günü' ile seyircide yüzde 80 artış! Haftalık sayı 500 bini aştı

‘Sinema Günü’ ile seyircide yüzde 80 artış! Haftalık sayı 500 bini aştı

- Güncelleme:
‘Sinema Günü’ ile seyircide yüzde 80 artış! Haftalık sayı 500 bini aştı
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sinema salonları, indirimli bilet kampanyalarıyla canlandı.

MURAT ÖZTEKİN - Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca çarşambaların “Sinema Günü” ilan edilmesiyle başlatılan 120 TL’ye bilet kampanyasına seyirci rağbeti büyük oldu.

17-23 Ekim tarihleri arasında 290 bin olan film seyirci sayısı, yüzde 81 artış gösterdi. Box Office Türkiye datalarına göre, 73 filmin gösterildiği 24-30 Ekim tarihleri arasındaki toplam sinema seyircisi 527 bin 366 kişiye yükseldi.

