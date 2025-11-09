Yüksel Baltacı kimdir? Ela mana ve diğer şarkıları

Taşacak Bu Deniz dizisinin yayınlanmasıyla birlikte dizide kullanılan müzikler kısa sürede dinleyicilerin dikkatini çekti. Sosyal medyada sıkça paylaşılan “Ela Mana” başta olmak üzere birçok eseri merak konusu olurken, sanatçının kim olduğu ve müzik geçmişi araştırılmaya başlandı.

ELA MANA ŞARKISINI KİM SÖYLÜYOR?

Ela Mana, son dönemde özellikle sosyal medya platformlarında yeniden popülerlik kazandı. Şarkının söz ve müziği Yüksel Baltacı’ya ait olup, Karadeniz tınılarını modern düzenlemelerle harmanlayan eserler arasında öne çıkıyor. “Ela Mana” şarkısı Baltacı’nın karakteristik müzik tarzını yansıtan parçalarından biri olarak görüldü.

YÜKSEL BALTACI KİMDİR?

Yüksel Baltacı, 1973 yılında doğdu. Küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duyan Baltacı profesyonel çıkışını “Nayino” adlı bestesiyle yaptı.. Parça, Karmete grubunun 2011 yılında yayımladığı albümde yer alarak büyük beğeni topladı. Ardından Resul Dindar’ın “Divane” albümüne söz ve beste vererek müzik dünyasındaki konumunu güçlendirdi. “Divane” ve “Manamo” gibi eserleriyle müzik listelerinde uzun süre yer aldı. Baltacı’nın Rumca ve Türkçe yaptığı besteler de müzik kariyerini zenginleştiren çalışmalar arasında bulunuyor.

YÜKSEL BALTACI ŞARKILARI

“Taşacak Habu Deniz”, “Apsimon”, “Krimat”, “Çaykara Horonu”, “Ben Sana Katlanamam”, “Karabulut”, “Tecelli”, “Ela Mana” ve “Gidelum” gibi şarkılar öne çıkıyor. 2014 yılında yayımlanan “Karadeniz’e Kalan 2” albümünde Altan Civelek’in yorumladığı “Bayramın Olsun” şarkısının sözleri Baltacı’ya ait. Ayrıca TRT 1’de yayınlanan “Diğer Yarım” dizisinde kullanılan “Kalbinin Yarısıyım” adlı eser, sanatçının geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan çalışmalardan biri oldu. Bunlara ek olarak "Nayino" ve "Divane Şarkıları"nın bestelerini yaptı.