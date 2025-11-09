Hayattayken 'öldün' mektubu aldılar! Hastane 500 kişiyi 'ölü' gösterdi

ABD’nin Maine ve New Hampshire eyaletlerinde faaliyet gösteren MaineHealth Medical System, 500’den fazla hayatta olan hastaya yanlışlıkla ölüm bildirimi gönderdi.

Bilgisayar sisteminde yaşanan arıza, yüzlerce kişinin kendileri hakkında "vefat etti" yazan mektuplar almasına yol açtı.

YAZILIM ARIZASI 531 KİŞİYİ "ÖLÜ" GÖSTERDİ

Olay, 20 Ekim’de miras satıcı mektuplarını gönderen yazılımın çökmesiyle yaşandı. Sistem hatası nedeniyle 531 kişinin bilgileri yanlış işlenerek ölüm bildirimleri oluşturuldu.

MaineHealth, mektupların yalnızca hastalar öldüğünde gönderilmek üzere tasarlandığını, ancak arızanın bu otomatik süreci tetiklediğini açıkladı.

"NEDEN ÖLDÜĞÜMÜ SÖYLESİNLER Kİ?"

Sanford kentinde yaşayan bir kadın, yerel televizyon WGME-TV’ye konuşarak yaşadığı şoku anlattı:

"Neden öldüğümü söylesinler ki? Bu gerçekten şok edici ve üzücüydü."

Kadın, mektupta yakınlarının miras işlemlerini nasıl yürütebileceğine dair talimatlar bulunduğunu, durumun kendisini “dehşete düşürdüğünü” söyledi.

MAİNEHEALTH ÖZÜR DİLEDİ

MaineHealth, sistem arızasının tıbbi kayıtlara yansımadığını ve hiçbir hastanın dosyasında “ölü” olarak listelenmediğini belirtti.

Kuruluştan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"MaineHealth bu hatayı içtenlikle üzüntüyle karşılamaktadır ve etkilenen tüm hastalara özür mektupları göndermiştir. Bu hastalar hiçbir zaman tıbbi kayıtlarında ölenler listesinde yer almamışlardır ve sorun tamamen çözülmüştür."

SİSTEM HATASI PANİĞE YOL AÇTI

Yerel medya, olayın ardından birçok hastanın sağlık merkezlerini arayarak durumunu teyit etmeye çalıştığını aktardı.