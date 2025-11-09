Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Hayattayken 'öldün' mektubu aldılar! Hastane 500 kişiyi 'ölü' gösterdi

Hayattayken 'öldün' mektubu aldılar! Hastane 500 kişiyi 'ölü' gösterdi

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Hayattayken &#039;öldün&#039; mektubu aldılar! Hastane 500 kişiyi &#039;ölü&#039; gösterdi
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

ABD’nin Maine eyaletinde yaşanan inanılmaz olayda, bir hastane sistem arızası yüzünden 500’den fazla kişiye yanlışlıkla ölüm mektubu gönderdi.

ABD’nin Maine ve New Hampshire eyaletlerinde faaliyet gösteren MaineHealth Medical System, 500’den fazla hayatta olan hastaya yanlışlıkla ölüm bildirimi gönderdi. 

Bilgisayar sisteminde yaşanan arıza, yüzlerce kişinin kendileri hakkında "vefat etti" yazan mektuplar almasına yol açtı.

YAZILIM ARIZASI 531 KİŞİYİ "ÖLÜ" GÖSTERDİ

Olay, 20 Ekim’de miras satıcı mektuplarını gönderen yazılımın çökmesiyle yaşandı. Sistem hatası nedeniyle 531 kişinin bilgileri yanlış işlenerek ölüm bildirimleri oluşturuldu.

MaineHealth, mektupların yalnızca hastalar öldüğünde gönderilmek üzere tasarlandığını, ancak arızanın bu otomatik süreci tetiklediğini açıkladı.

"NEDEN ÖLDÜĞÜMÜ SÖYLESİNLER Kİ?"

Sanford kentinde yaşayan bir kadın, yerel televizyon WGME-TV’ye konuşarak yaşadığı şoku anlattı:

"Neden öldüğümü söylesinler ki? Bu gerçekten şok edici ve üzücüydü."

Kadın, mektupta yakınlarının miras işlemlerini nasıl yürütebileceğine dair talimatlar bulunduğunu, durumun kendisini “dehşete düşürdüğünü” söyledi.

MAİNEHEALTH ÖZÜR DİLEDİ

MaineHealth, sistem arızasının tıbbi kayıtlara yansımadığını ve hiçbir hastanın dosyasında “ölü” olarak listelenmediğini belirtti.

Kuruluştan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"MaineHealth bu hatayı içtenlikle üzüntüyle karşılamaktadır ve etkilenen tüm hastalara özür mektupları göndermiştir. Bu hastalar hiçbir zaman tıbbi kayıtlarında ölenler listesinde yer almamışlardır ve sorun tamamen çözülmüştür."

SİSTEM HATASI PANİĞE YOL AÇTI

Yerel medya, olayın ardından birçok hastanın sağlık merkezlerini arayarak durumunu teyit etmeye çalıştığını aktardı.

Kaynak: Dış Haberler

Ispanak zannedip yediler, ölümün pençesindeler! 11 kişi hastaneye kaldırıldıYüksel Baltacı kimdir? Ela mana ve diğer şarkıları
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
THY’den Boeing’e ultimatom! "Var mısınız, yok musunuz?" - DünyaTHY’den Boeing’e ultimatom! "Var mısınız, yok musunuz?"'Ey yalancı Trump' diyen Petro’dan mızraklı gönderme: Sizi yine yeneriz! - DünyaPetro’dan Trump’a mızraklı meydan okuma!Trump’ın gizli nükleer füzesi testte görüntülendi! Hiroşima’nın 10 katı yıkım gücüne sahip - DünyaTrump’ın gizli nükleer füzesi testte görüntülendi!Balıkçı teknesiyle kargo gemisi çarpıştı! 8 kişi kayboldu, çok sayıda ölü var - DünyaBalıkçı teknesiyle kargo gemisi çarpıştı! Çok sayıda ölü varJaponya, 6,7 büyüklüğündeki deprem! Tsunami uyarısı yapıldı - Dünya6,7 büyüklüğündeki deprem! Tsunami uyarısı yapıldıABD’de polis kovalamacası faciayla bitti: Sürücü gece kulübüne daldı, 4 ölü 13 yaralı - DünyaABD'de araç kalabalığın arasına daldı! Ölü ve yaralılar var
Sonraki Haber Yükleniyor...