Haberler > Dünya > ABD’de polis kovalamacası faciayla bitti: Sürücü gece kulübüne daldı, 4 ölü 13 yaralı

ABD’de polis kovalamacası faciayla bitti: Sürücü gece kulübüne daldı, 4 ölü 13 yaralı

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
ABD’de polis kovalamacası faciayla bitti: Sürücü gece kulübüne daldı, 4 ölü 13 yaralı
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

ABD’de 22 yaşındaki bir sürücü, kovalamaca sırasında kontrolünü kaybedip gece kulübünün terasına daldı. 4 kişi öldü,13 kişi yaralandı.

ABD’nin Florida eyaletinde yaşanan polis kovalamacası korkunç bir kazayla sonuçlandı. Tampa kentinde 22 yaşındaki bir sürücü, polisten kaçarken aracının kontrolünü kaybedip gece kulübünün açık terasına daldı. Olayda 4 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

KONTROLÜ KAYBEDİP BARA ÇARPTI

Tampa Polis Departmanı, sürücünün otoyolda tehlikeli şekilde seyir halinde olduğunu, polislerin durdurma girişiminden kaçtığını açıkladı. Kovalamaca sırasında araç şehir merkezine yöneldi ve “Bradley’s” adlı barın açık terasında toplanan kalabalığa çarptı.

ABD’de polis kovalamacası faciayla bitti: Sürücü gece kulübüne daldı, 4 ölü 13 yaralı - 1. Resim

Polis, üç kişinin olay yerinde, bir kişinin ise hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu, diğerlerinin hafif ve orta seviyede yaralandığı açıklandı.

PIT MANEVRASI BAŞARISIZ OLDU

Polis açıklamasına göre, otoyol devriyesi sürücüyü durdurmak için “PIT manevrası” olarak bilinen tekniği denedi ancak başarılı olamadı. Bu manevranın ardından kovalamacanın sona erdirildiği, ancak sürücünün hızla yoluna devam edip kazaya yol açtığı görüldü.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

22 yaşındaki sürücü gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

Tampa Polis Şefi Lee Bercaw, "Bu sabah yaşananlar anlamsız bir trajediydi. Dikkatsiz sürüş, masum insanların hayatına mal oldu." dedi.

Tampa Belediye Başkanı Jane Castor da X hesabından yaptığı açıklamada olayı “yıkıcı” olarak nitelendirdi:

"Aileler yas tutuyor, ilk müdahale ekipleri acı çekiyor ve şehrimiz bu kaybı hissediyor."

