Almanya'nın İsrail’e silah sevkiyatı engellendi! Aktivistler raylara zincirlendi

Almanya’nın Hamburg kentinde bir grup aktivist, İsrail’e silah ihracatını protesto etmek ve Gazze’deki soykırıma dikkat çekmek için limandaki demiryolu raylarına kendilerini zincirledi.

HAMBURG LİMANI'NDA YÜK TAŞIMACILIĞI DURDU

Yaklaşık 40 gösterici, Eurogate ve Burchardkai konteyner terminalleri arasındaki demiryolu hattını kapatarak yük taşımacılığını saatlerce durdurdu.

"SOYKIRIM VAR VE ALMANYA BUNA ORTAK'

Grubun sözcüsü Jule Fink, eylemin Filistin halkıyla dayanışma amacı taşıdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İsrail hükümetinin uzun süredir Filistin’de savaş suçları işlediği açıktır. Bu bir soykırımdır ve Alman hükümeti de aktif olarak bu suça ortak olmaktadır. Almanya, limanları aracılığıyla İsrail’e silah ihracatı yapmaya devam ediyor. Hamburg halkı, limanlarının silah sevkiyatları için kullanılmasına neden izin veriyor?"

POLİS RAYLARDAKİ ZİNCİRLERİ KALDIRDI

Güvenlik endişeleri nedeniyle, rayların üzerindeki 15.000 voltluk elektrik hatları protesto sırasında topraklandı.

Bazı liman işçilerinin eyleme destek verdiği paylaşıldı.

Polis ekipleri, protestoyu sonlandırmak için aktivistleri tek tek raylardan uzaklaştırarak hattı yeniden trafiğe açtı.