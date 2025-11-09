Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Skandal! Mamadan Botulizm çıktı, çok sayıda bebek yoğun bakımda

Skandal! Mamadan Botulizm çıktı, çok sayıda bebek yoğun bakımda

ABD'de aynı markaya ait mamayı tüketen bebekler fenalaştı. Hastaneye kaldırılan yavruların tedavisi yoğun bakımda yapılırken olayın detayları tüyler ürpertti. Yetkililer Botulizm üzerine gitti, işte o haberin ayrıntıları...

ABD'nin 10 eyaletinde aynı mamayı tüketen 13 bebek hastanelik oldu. Yetkililer alarma geçti, mamalar geri toplatıldı. Sağlıkçılar ise bebek botulizmi üzerinde duruyor. 

MAMALAR GERİ ÇAĞRILDI

Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) yaptığı açıklamada, ByHeart Inc.'in, şirketin Whole Nutrition Bebek Maması'nın iki partisini geri çağırmaya başlamayı kabul ettiğini söyledi.

ÖLÜM YOK, HEPSİ YOĞUN BAKIMDA

İki partiden mama tüketen 13 bebek hastaneye kaldırıldı. Vakalar Arizona, Kaliforniya, Illinois, Minnesota, New Jersey, Oregon, Pensilvanya, Rhode Island, Teksas ve Washington'da görüldü. Herhangi bir ölüm bildirilmedi.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) göre, çevrimiçi olarak ve büyük perakendeciler aracılığıyla satılan ürün, ulusal mama satışlarının yaklaşık yüzde 1'ini oluşturuyordu.

MAMAYI ALANLARDAN PARTİ NUMARASI İSTENDİ

CDC yaptığı açıklamada, geri çağrılan mamayı satın alan kişilerin, ürünü atmadan veya satın aldıkları yere iade etmeden önce mümkünse parti numarasını kaydetmeleri gerektiğini bildirdi.

Bebek mamalarıyla temas eden tüm kap, biberon ve yüzeylerin bulaşık makinesinde ya da sıcak sabunlu suyla iyice temizlenmesi gerektiği uyarısında bulunuldu. Yetkililer ayrıca, geri çağrılan mamaları tüketen bebeklerde iştahsızlık, baş kontrolünü sağlayamama, yutma güçlüğü veya yüz ifadesinde belirgin azalma gibi belirtiler görülmesi halinde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiğini hatırlattı.

BEBEK BOTULİZMİ NEDİR?

Bebek botulizmi, kalın bağırsakta toksin üreten bir bakterinin neden olduğu bir hastalık olarak biliniyor. Belirtilerinin ortaya çıkması haftalar sürebiliyor. 

