İsrail'den Suriye'ye yasadışı operasyon! Kuneytra'da sınır ihlali

İsrail ordusu, ülkenin egemenliğini ihlal ederek Cumartesi günü güney Suriye’nin Kuneytra eyaletine yeni bir sınır ötesi operasyon düzenledi.

Suriye Arap Haber Ajansı (SANA) tarafından verilen bilgilere göre, dokuz İsrail askeri aracı Hamidiye noktasından al-Hurriya kasabasına doğru ilerleyerek Ofaniya köyüne ulaştı.

Bir diğer İsrail işgal birliği ise, Kuneytra’nın harap olmuş şehri al-Burj noktasından al-Samadaniyah köyüne yöneldi.

SURİYE'NİN GÜNEYİNDE İHLALLER DEVAM EDİYOR

SANA, İsrail ordusunun Kuneytra’nın güney kırsalındaki al-Ajraf ile al-Samadaniyah kasabaları arasında bulunan harap su deposu alanında kontrol noktası kurduğunu aktardı.

Şam yönetimi, İsrail’in egemenlik ihlallerini defalarca kınayarak, iki ülke arasında imzalanan 1974 Ateşkesi Ayrılma Anlaşması’na bağlılığını sürdürdüğünü yineledi. İsrail ise Esad rejiminin 2024 sonunda devrilmesinin ardından anlaşmayı geçersiz ilan etmişti.

Kuneytra’daki İsrail saldırıları son dönemde artarken, bölge sakinleri Tel Aviv güçlerinin tarım arazilerine girmesinden, yüzlerce dönüm ormanın tahrip edilmesinden, bazı sivil gözaltılarından ve kurulan askeri kontrol noktalarından şikayetçi oldu.

KUNEYTRA'DA İSRAİL HAREKATI

Mevcut Şam yönetimi İsrail için doğrudan bir tehdit oluşturmamasına rağmen, İsrail ordusu Suriye topraklarına defalarca girerek hava saldırıları düzenledi; bu saldırılarda siviller hayatını kaybederken, Suriye ordusuna ait askeri mevziler, araçlar, silahlar ve mühimmat da imha edildi.

Suriye Devlet Başkanı Şara, İsrail ordusunun Esad rejiminin 8 Aralık 2024’te devrilmesinden bu yana binden fazla hava saldırısı ve 400’ün üzerinde sınır ötesi operasyon gerçekleştirdiğini açıklamıştı.