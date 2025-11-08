Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İsrail Lübnan'ı çeşitli bahanelerle yine vurdu! 3 ölü 4 yaralı

İsrail Lübnan'ı çeşitli bahanelerle yine vurdu! 3 ölü 4 yaralı

Kaynak: AFP
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / AFP

İsrail, Lübnan'da 'silah kaçakçılarına' saldırı düzenlediğini iddia etti. İşgalci ordusu, Lübnan’ın güneyine düzenlediği saldırılarda, Hizbullah üyesi olduğu iddia edilen 3 kişiyi katletti, 4 kişi yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Cumartesi günü (08.11.2025) İsrail tarafından düzenlenen saldırılarda ölü ve yaralıların bulunduğunu doğruladı.

İsrail Lübnan'ı çeşitli bahanelerle yine vurdu! 3 ölü 4 yaralı - 1. Resim

İSRAİL, LÜBNAN'I VURMAYA DEVAM EDİYOR

Lübnan’ın resmi Ulusal Haber Ajansı (NNA), ülkenin güneydoğusundaki Şeba kasabasından iki kardeşin, Hermon Dağı eteklerinde araçlarıyla seyir halindeyken hedef alındığını, aracın alev alması sonucu hayatını kaybettiklerini bildirdi.

İsrail ordusu, Şeba yakınlarında Lübnan Direniş Tugayları’na mensup iki silah kaçakçısının öldürüldüğünü iddia etti.

İsrail ordusu ayrıca, Lübnan’ın güneyindeki Baraashit köyüne düzenlenen saldırıda bir Hizbullah üyesinin öldürüldüğünü, dört kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail Lübnan'ı çeşitli bahanelerle yine vurdu! 3 ölü 4 yaralı - 2. Resim

Lübnan Sağlık Bakanlığı, aynı gün sabah saatlerinde Bint Cbeyl kentinde bir hastane yakınında araca düzenlenen başka bir İsrail saldırısında yedi kişinin yaralandığını bildirdi.

Avrupa Birliği, saldırıların devam etmesi nedeniyle endişe duyduğunu belirterek taraflara ateşkesi koruma çağrısında bulundu. AB Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, "Tüm tarafların önceliği ateşkesin korunması ve şu ana kadar kaydedilen ilerlemenin sürdürülmesi olmalıdır" dedi.

İsrail ise, Lübnan’ın Hizbullah’ı silahsızlandırmakta yavaş davrandığını savunarak, sınır güvenliğini sağlamak amacıyla operasyon düzenleme hakkına sahip olduğunu iddia etti.

Kaynak: AFP

Yunus Koca kimdir, İyi Parti’de hangi görevleri üstleniyor?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trump’tan yeni talimat: Şişmanlar ABD vizesi alamayacak! - Dünya'Şişmanlar ABD vizesi alamayacak'İsrail basını Altay'ı mercek altına aldı! 'Türkiye'nin NATO'daki rolünü güçlendirecek' - Dünyaİsrail basını Altay'ı mercek altına aldı!Avrupa ülkesi resmen talep etti! 'İsrail tüm turnuvalardan men edilebilir' - Dünya'İsrail tüm turnuvalardan men edilebilir'Yunanistan’da bombalı saldırı! Hükümete yakın medya ofisleri hedef alındı - DünyaYunanistan’da bombalı saldırı!Pakistan’dan tarihi övgü! "Erdoğan’ın liderliği savaşları bitirdi" - Dünya'Erdoğan bir savaşı daha bitirdi'Bilim tarihine adını yazdırmıştı! DNA’nın keşfine imza atan James Watson öldü - DünyaDNA’nın keşfine imza atan Watson hayatını kaybetti
Sonraki Haber Yükleniyor...