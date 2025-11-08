İsrail Lübnan'ı çeşitli bahanelerle yine vurdu! 3 ölü 4 yaralı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Cumartesi günü (08.11.2025) İsrail tarafından düzenlenen saldırılarda ölü ve yaralıların bulunduğunu doğruladı.

İSRAİL, LÜBNAN'I VURMAYA DEVAM EDİYOR

Lübnan’ın resmi Ulusal Haber Ajansı (NNA), ülkenin güneydoğusundaki Şeba kasabasından iki kardeşin, Hermon Dağı eteklerinde araçlarıyla seyir halindeyken hedef alındığını, aracın alev alması sonucu hayatını kaybettiklerini bildirdi.

İsrail ordusu, Şeba yakınlarında Lübnan Direniş Tugayları’na mensup iki silah kaçakçısının öldürüldüğünü iddia etti.

İsrail ordusu ayrıca, Lübnan’ın güneyindeki Baraashit köyüne düzenlenen saldırıda bir Hizbullah üyesinin öldürüldüğünü, dört kişinin de yaralandığını açıkladı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, aynı gün sabah saatlerinde Bint Cbeyl kentinde bir hastane yakınında araca düzenlenen başka bir İsrail saldırısında yedi kişinin yaralandığını bildirdi.

Avrupa Birliği, saldırıların devam etmesi nedeniyle endişe duyduğunu belirterek taraflara ateşkesi koruma çağrısında bulundu. AB Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, "Tüm tarafların önceliği ateşkesin korunması ve şu ana kadar kaydedilen ilerlemenin sürdürülmesi olmalıdır" dedi.

İsrail ise, Lübnan’ın Hizbullah’ı silahsızlandırmakta yavaş davrandığını savunarak, sınır güvenliğini sağlamak amacıyla operasyon düzenleme hakkına sahip olduğunu iddia etti.