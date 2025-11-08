Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fatih Tekke'den öz eleştiri: Olumlu bir şey konuşamıyorum

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

Trabzonspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçı değerlendirdi.

"BU OYUNA 1 PUAN İYİ"

Galibiyeti hak edecek bir oyun oynamadıklarını belirten Fatih Tekke, "Oyunun ilk bölümünde ön alan baskımız fena olmadı. Hazırlanış açısından karşılaştığımız oyunun hiç alakası yok. Olumlu bir şey konuşamıyorum. Beklentimizin çok çok altında bir maç. Akyazı'da Trabzonspor teknik adamı 1 puana iyi dememeli ama bu oyuna 1 puan çok çok iyi. Performansı artırmalıyız. İyi savunamazsanız her takım oynuyor, oynuyor yani. Müsaade ederseniz herkes oynuyor. 90 dakikada öne çıkan bir oyuncu söyleyemiyoruz. 1 puana iyi demek zorunda kalıyoruz. Oyuna bakarsan 2 puan kaybetmedik. Sakatlar ve cezalılar var. Bizim takımımız yere sağlam basmak zorunda. Bizim gücümüz bir arada oynarsak, performansımızın hepsini verdiğimizde işler biraz kolaylaşıyor, çok kolaylaşıyor diyemiyorum. Kendimi de katarak hepimiz beraber 2 puan kaybettik. Üzgünüz."diye konuştu.

