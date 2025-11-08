Direksiyonu ve pedalı olmayan araçta tarih belli oldu! Kilometre başına en az maliyetle geliyor

Tesla, yeni Cybercab modelinin üretimine Nisan 2026’da başlanmasının planlandığını duyurdu.

Yıllık Hissedarlar Toplantısı’nda konuşan CEO Elon Musk, direksiyon ve pedal bulunmayan bu modelin üretim takvimini açıkladı ve aracın "diğer tüm otomobillerden tamamen farklı olacağını" vurguladı.

Şirket, geçen yıl haziranda Austin’de başlattığı robotaksi hizmetini yakında Miami, Dallas, Phoenix ve Las Vegas’a da genişletmeyi planlıyor. Üretim, yaklaşık altı ay içinde Giga Texas tesisinde başlayacak.

Kaliforniya’da kamuya açık yollarda test edilirken görüntülenen Cybercab, Tesla’nın tamamen sürücüsüz Robotaxi hizmetinde kullanılacak.

KİLOMETRE BAŞINA EN AZ MALİYET

Electric Vehicles sitesinden edinilen bilgilere göre Cybercab, otonom çalışırken kilometre başına maliyeti en aza indirecek şekilde tasarlandı. Musk, üretim sürecinin "bir otomobil fabrikasından çok, yüksek hacimli bir elektronik cihaz montaj hattına benzediğini" söyledi.

Tesla, bu modelde "Unboxed Process" adını verdiği yeni üretim yöntemini ilk kez kullanacak. Bu yöntemle, aracın farklı bölümleri ayrı ayrı üretilecek ve daha sonra nihai montajda birleştirilecek.

Şirket, dakikada bir araç yerine 10 saniyede bir araç üretmeyi hedefliyor. Musk, "Birkaç yıl sürebilir ama teorik olarak beş saniyede bir üretim mümkün" dedi.

Bu hızın yakalanması halinde, yılda 5 milyon araç üretiminin mümkün olabileceğini belirtti.

REGÜLASYON VE OTONOM ONAY SÜRECİ

Bir hissedarın "Her Cybercab üretildiğinde kullanıma sunulabilecek mi?" sorusuna Musk, üretim hızı ile regülasyon onaylarının "paralel ilerleyeceğini" söyledi.

Musk, Waymo’ya teşekkür ederek "regülasyon sürecinde yolu açtığını" belirtti. Google destekli Waymo, 2020’de sürücüsüz araçları devreye alan ilk şirket olmuştu.

Waymo lidar teknolojisini kullanırken, Tesla yalnızca kameraya dayalı bir sistemle çalışıyor. Musk, otonom hizmetlerin yaygınlaşmasıyla "düzenleyici kurumların artık hayır demek için gerekçe bulamayacağını" savundu.

Musk’a göre, milyarlarca kilometrelik otonom sürüş verileri "sürücüsüz araçların hayat kurtardığını" gösterecek.

KAZALAR VE GÜVENLİK

Tesla’nın Austin’deki sürücüsüz taksi filosu Haziran’dan bu yana dört kazaya karıştı. Şirket, şu ana kadar 400 bin kilometre otonom sürüş gerçekleştirdiğini, San Francisco Körfezi bölgesinde ise 1 milyon mil sınırını geçtiğini bildirdi.

Her 312.500 milde bir kaza yaşandığı açıklandı. Şirket ayrıca, sürücüsüz araçlarla ilgili sigorta taleplerini yönetmek üzere özel bir uzman işe alıyor.

YENİ ŞEHİRLER GELİYOR

Musk, tüm Tesla araçlarının tam otonom sürüşe uygun olduğunu belirterek, hizmetin sıradaki duraklarının Miami, Dallas, Phoenix ve Las Vegas olacağını duyurdu.

Şirket ayrıca Colorado’da da "araç operatörü" pozisyonu için iş ilanı yayımladı. Yaz aylarında Miami’de tamamen sürücüsüz bir Cybercab aracı test edilirken görüntülenmişti.

Tesla, Austin’de şehir kapsama oranının yüzde 80’e ulaştığını ve yıl sonuna kadar güvenlik sürücülerini tamamen kaldırmayı hedeflediğini açıkladı.