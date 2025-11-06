Otomobilde dikkat çeken ‘elektrikli’ ve ‘lüks’ detayı! 10 ayda satışını en çok artıran markalar

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl-Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği tarafından açıklanana son verilere göre Ocak-Ekim 2025 döneminde otomobil satışları, 833 bin 382 adet olarak gerçekleşti. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,98’lik artışa işaret etti.

Detaylara bakıldığında ise bazı markaları bu yılın ilk 10 ayında ortalamanın çok daha üzerinde bir satış hacmini yakaladığı dikkatlerden kaçmadı.

14 MARKADA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Ölçek olarak bu yılın ilk 10 ayında 20 bin adet ve üzerinde satış rakamına ulaşan, böylece toplam pazardan en az %2,5 oranında pay alan markalar dikkate alındığında; satış oranlarını artıran 14 marka şöyle sıralanıyor:

1-BYD: 35 bin 375 adet (%1944)

2-Tesla: 27 bin 420 adet (%272)

3-Toyota: 60 bin 560 adet (%55,23)

4-Kia: 20 bin 953 adet (%54,05)

5-BMW: 24 bin 891 (%44,07)

6-TOGG: 27 bin 489 (36,44)

7-Hyundai: 52 bin 684 adet (%18,65)

8-Volkswagen: 65 bin 110 adet (%17,93)

9-Peugeot: 46 bin 172 (%15,63)

10-Mercedes: 25 bin 503 (%11,93)

11-Nissan: 22 bin 46 (%9,90)

12-Opel: 37 bin 132 adet (%5,84)

13-Renault: 95 bin 418 (%5,60)

14-Citroen: 35 bin 294 adet (4,60)

‘ELEKTRİKLİ’LER HIZLA YAYILIYOR

Listenin ilk sırasında yer alan Çinli elektrikli otomobil devi BYD, satışlarını yaklaşık 20 kat artırarak dikkat çekti. Geçen yılın ilk 10 ayında sadece bin 730 adet satış yapan BYD, bu yılın aynı döneminde 35 bin adet barajını aştı.

Listede ikinci sırada da elektrikli bir başka dünya markası Tesla yer aldı. 2024 Ocak-Ekim döneminde 7 bin 367 adet satış rakamına ulaşan Tesla, bu yılın aynı döneminde 27 binin üzerinde anahtar teslim etti.

İlk 2 sırada yer alan markalar, Türkiye’de elektrikli araç popülasyonun da hızla arttığını gösterdi. Yerli elektrikli TOGG da bu yılın 10 ayında satışlarını %36,44 artırdı.

LÜKS SEGMENT DİKKAT ÇEKTİ!

Listede lüks segmentte yer alan BMW ve Mercedes satışlarının yükseldiği de görüldü. Geçen yılın ilk 10 ayında 17 bin 277 olan BMW satışları, bu yıl %44 gibi yüksek bir oranda artarak 25 bin adede yaklaştı.

-Listedeki diğer markalar ise Türkiye’de yıllardır “en çok tercih edilenler” olarak sıralamada yerini aldı. Toyota’nın pazardan daha fazla pay almaya başladığı da dikkat çekti.