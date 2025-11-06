Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Tesla ile hız denemesi hezeyanla bitti! Araç 'perte' çıktı...

Tesla ile hız denemesi hezeyanla bitti! Araç 'perte' çıktı...

- Güncelleme:
Tesla, Kaza, Yaralanma, Kayseri, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Tesla ile hız denemesinde bulunan bir şahıs önce duvara, daha sonra park halindeki kamyona çarptı. Kazada sürücü hafif yaralanırken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kayseri'de korkutan bir kaza olayı yaşandı.

Tesla ile hız denemesi hezeyanla bitti! Araç 'perte' çıktı... - 1. Resim

TESLA İLE HIZ DENEYEYİM DERKEN...

Edinilen bilgiye göre, Barbaros Mahallesi Oymak Caddesi'nde N.E. adlı sürücü, 38 ABT 038 plakalı Tesla marka otomobilinin hızını denemek için kırmızı ışıkta gaza baştı.

Bir süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden N.E. önce bir apartmanın duvarına, daha sonra park halindeki 42 ANA 669 plakalı kamyonete çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri kazada hafif yaralanan N.E.'yi ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Tesla ile hız denemesi hezeyanla bitti! Araç 'perte' çıktı... - 2. Resim

İtfaiye ekipleri otomobilde oluşabilecek olumsuzluklara karşı ısı ve gaz ölçümü yaparken, kullanılamaz hale gelen otomobil çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

