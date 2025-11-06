Tesla ile hız denemesi hezeyanla bitti! Araç 'perte' çıktı...

Kayseri'de korkutan bir kaza olayı yaşandı.

TESLA İLE HIZ DENEYEYİM DERKEN...

Edinilen bilgiye göre, Barbaros Mahallesi Oymak Caddesi'nde N.E. adlı sürücü, 38 ABT 038 plakalı Tesla marka otomobilinin hızını denemek için kırmızı ışıkta gaza baştı.

Bir süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden N.E. önce bir apartmanın duvarına, daha sonra park halindeki 42 ANA 669 plakalı kamyonete çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri kazada hafif yaralanan N.E.'yi ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırdı.

İtfaiye ekipleri otomobilde oluşabilecek olumsuzluklara karşı ısı ve gaz ölçümü yaparken, kullanılamaz hale gelen otomobil çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.