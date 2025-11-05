Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Hamas, enkazdan çıkardığı 1 İsrailli esirin cesedini teslim etti

Hamas, enkazdan çıkardığı 1 İsrailli esirin cesedini teslim etti

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Hamas, enkazdan çıkardığı 1 İsrailli esirin cesedini teslim etti
Hamas, İsrail, Ateşkes, Enkaz, Gazze, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hamas ile İsrail arasında imzalanan ateşkes ve esir takasının ardından Hamas'ın Gazze'de esir cesetlerini arama faaliyetleri sürüyor. Son olarak enkazdan çıkarılan bir İsrailli esirin daha cesedi teslim edildi.

İsrail, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) ekiplerine verdiği İsrailli esirin cesedinin teslim alındığını duyurdu.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, esirin cenazesine ait tabutu Kızılhaç'tan teslim aldığı belirtildi.

Ordu tarafından teslim alınan ceset kimlik tespiti için adli tıp merkezine götürülecek.

Kimlik tespitinin ardından cesedin İsrailli esirlerden birine ait olduğu onaylanırsa Gazze Şeridi'nde 6 İsrailli esirin cesedi kalmış olacak.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, İsrailli esire ait 1 cesedi daha ICRC heyetine teslim etmişti.

Hamas, enkazdan çıkardığı 1 İsrailli esirin cesedini teslim etti - 1. Resim

Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması kapsamında hayattaki İsrailli esirlerin teslim edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde 28 İsrailli esirin cesedi kalmıştı.

Hamas daha önce anlaşma kapsamında İsrail'e 19 ceset teslim etmişti. İsrail ise yapılan testler sonucunda cesetlerden birinin Gazze'de kalan herhangi bir esire ait olmadığını, birinin ise daha önce alınan bir esire ait ceset parçaları olduğunu iddia etmişti.

Hamas, 31 Ekim gecesinde Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlere ait olduğu düşünülen başka kalıntıları İsrail'e teslim etmiş, ancak Tel Aviv yönetimi yaptığı otopsi sonucunda bunların İsrailli esirlere ait olmadığını açıklamıştı.

İsrail, Kızılhaç aracılığıyla 2 Kasım'da 3, 4 Kasım'da ise bir İsrailli esir cesedini teslim almıştı.

Hamas ve İsrail arasında varılan ateşkeste, garantör ülkeler ABD, Türkiye, Katar ve Mısır, tarafların Gazze Şeridindeki milyonlarca ton enkaz ve moloz, bunun yanı sıra içerideki altyapının yıkılması, iş makinesinin eksikliği nedeniyle esirlerin cenazelerinin bulunmasındaki zorluğu konusunda fikir beyan etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

17 yaşındaki genç futbolcudan acı haber! Samet Şahin kazada hayatını kaybettiYıldız isim, Real Madrid ile köprüleri attı! 150 milyon avroya ayrılabilir
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kassam Tugayları'ndan İsrail'e ters köşe! 'Aldatma operasyonu' Tel Aviv'in yalanını ortaya çıkardı - DünyaKassam Tugayları'ndan İsrail'e ters köşe!Trump'tan Mamdani'ye cevap geldi: New York'ta egemenliğimiz gitti - DünyaTrump: New York'ta egemenliğimiz gittiOrta Doğu'da F-35 satılan ikinci ülke olabilir! ABD sıcak bakıyor - DünyaOrta Doğu'da F-35 satılan ikinci ülke olabilir!Trump’tan iddialı tahmin: Kapalı hükümete rağmen borsada rekor bekliyor - DünyaKapalı hükümete rağmen borsada rekor bekliyorABD ile Rusya hattında restleşme: Nükleer bombayı fırlatın - DünyaWashington-Moskova hattında gerilim tırmanıyorGazze'nin altında betonlu dehşet! 150 kişi diri diri gömülüyor - DünyaGazze'nin altında betonlu dehşet!
Sonraki Haber Yükleniyor...