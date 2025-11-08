Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
18 yaşındaki genç "köyüme gidiyorum" dedikten sonra sırra kadem basmıştı! Cansız bedeni bulundu

18 yaşındaki genç "köyüme gidiyorum" dedikten sonra sırra kadem basmıştı! Cansız bedeni bulundu

18 yaşındaki genç &quot;köyüme gidiyorum&quot; dedikten sonra sırra kadem basmıştı! Cansız bedeni bulundu
Giresun'da iş yerinden "Köyüme gidiyorum" diyerek çıkan 18 yaşındaki Ersin Aktaş'tan bir daha haber alınamamıştı. 2 Gündür aranan gencin cansız bedeni bulundu.

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesine bağlı Çakır köyü nüfusuna kayıtlı 18 yaşındaki Ersin Aktaş’tan iki gündür haber alınamıyordu.

18 yaşındaki genç "köyüme gidiyorum" dedikten sonra sırra kadem basmıştı! Cansız bedeni görüldü, başucundaki ise ürpertti - 1. Resim

2 GÜNDÜR ARANIYORDU

Ailenin ihbarı üzerine Şebinkarahisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri köy ve çevresinde arama çalışması başlattı.

Jandarma ekiplerinin cuma günü başlattığı aramalarda herhangi bir ize rastlanmaması üzerine çalışmalar cumartesi sabahı erken saatlerde AFAD ekiplerinin de katılımıyla genişletildi.

18 yaşındaki genç "köyüme gidiyorum" dedikten sonra sırra kadem basmıştı! Cansız bedeni görüldü, başucundaki ise ürpertti - 2. Resim

YANINDA TÜFEK BULUNDU

Yapılan aramalar sonucunda kaybolduğu mahalleye yaklaşık 2 kilometre mesafedeki Ovacık köyü kırsalında Aktaş’ın cansız bedeni bulundu. Aktaş’ın yanında ailesine ait bir tüfeğin de bulunduğu öğrenildi.

Gencin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

