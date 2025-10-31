Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Giresun'da kentin adını değiştirmek için imza kampanyası başlatıldı! Komşu kent ayağa kalktı

Giresun'un adına "Yiğit" unvanının eklenmesi için başlatılan imza kampanyası kısa sürede büyük ilgi gördü. Konu gündeme otururken, izim girişimine Sivaslılardan ise tepki geldi.

Sosyal medya bugün Giresun'u konuşuyor... Giresun Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ali Kara öncülüğünde Giresun'a Milli Mücadele dönemindeki kahramanlıkları nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından "Yiğit" unvanı verilmesi için imza kampanyası başlatıldı.

İMZALAR 100 BİNİ BULDU

Hem dijital ortamda hem de fiziki olarak imza toplanan kampanyada şu ana kadar 100 bini aşkın imzaya ulaşıldı. Giresun'daki belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve kent dışında faaliyet gösteren Giresun derneklerinden de kampanyaya destek geldi.

SİVASLILAR KARŞI ÇIKTI

Ancak kampanya, "Yiğido" unvanıyla tanınan Sivas'ta farklı bir yankı buldu. Sosyal medyada bazı Sivaslılar, Giresun'un "Yiğit" unvanını sahiplenme girişiminin Sivas'ın sembolüyle karıştırılmaması gerektiğini savundu.

Bazı yorumlarda, "Yiğido unvanı Sivas'la özdeşleşmiştir. Herkes kendi tarihi kimliğine sahip çıksın" ifadeleri yer alırken, kimi kullanıcılar ise daha sert bir dille "Çok istiyorlarsa Sivas'a bağlansınlar" yorumunda bulundu.

İşte o yorumlardan bazıları:

Giresun'da kentin adını değiştirmek için imza kampanyası başlatıldı! Komşu kent ayağa kalktı - 1. Resim

Giresun'da kentin adını değiştirmek için imza kampanyası başlatıldı! Komşu kent ayağa kalktı - 2. Resim

Giresun'da kentin adını değiştirmek için imza kampanyası başlatıldı! Komşu kent ayağa kalktı - 3. Resim

