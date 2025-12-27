Sanat dünyasında ailesine olan bağlılığıyla sık sık takdir toplayan İzzet Yıldızhan, bu kez yeni yılı karşılamak için eşi, çocukları ve yakın dostlarının katıldığı özel bir davetle gündeme geldi. Yıldızhan, sahibi olduğu otelde düzenlediği bu anlamlı yemek organizasyonundan kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Özellikle ailesiyle verdiği pozlar, kısa sürede büyük ilgi gördü ve çok sayıda beğeni aldı.

Fantezi, arabesk ve Türk halk müziği alanlarında Türkiye’nin tanınmış ve sevilen isimleri arasında yer alan İzzet Yıldızhan, son dönemlerde müzik kariyerinden çok özel hayatıyla adından söz ettiriyor. Sahne çalışmalarını zaman zaman azaltan ünlü türkücü, ailesine daha fazla zaman ayırmayı tercih ettiğini her fırsatta dile getiriyor.

KENDİ OTELİNDE YEMEK VERDİ

Ünlü türkücü son olarak, İzmir’deki otelinde ailesi ve yakın çevresi için yeni yıl yemeği organize etti. Çocuklarıyla birlikte ticaret alanındaki yatırımlarına ağırlık veren sanatçı, bu özel gecede hem dostlarıyla hasret giderdi hem de keyifli ve neşeli anlar yaşadı. Samimi atmosferiyle dikkat çeken yemekte, bol bol sohbet edildi ve hatıra fotoğrafları çekildi.

İzzet Yıldızhan’dan samimi aile pozu! Sır gibi sakladığı eşi de karede

AİLECE POZ VERDİLER

Gecenin ev sahipliğini eşi Ajda Yıldızhan ile birlikte üstlenen İzzet Yıldızhan, davete katılan tüm misafirlerine teşekkür ederek memnuniyetini dile getirdi. Dokuz çocuk babası olan Yıldızhan’ın kalabalık ailesiyle verdiği poz ise sosyal medyada büyük beğeni topladı ve takipçilerinden olumlu yorumlar aldı.

İzzet Yıldızhan’dan samimi aile pozu! Sır gibi sakladığı eşi de karede

“EŞİ DE ÇOK GÜZELMİŞ”

Öte yandan, İzzet Yıldızhan’ın eşi Ajda Yıldızhan da gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların ardından Ajda Yıldızhan için “Eşi gerçekten çok güzelmiş”, “Hem asil hem de çok zarif” gibi övgü dolu yorumlar yapıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası