Yunanistan’da bombalı saldırı! Hükümete yakın medya ofisleri hedef alındı

Yunanistan’da hükümet yanlısı "Gerçek Grubu" ve "Yunanistan 24" ofisleri bombalı saldırının hedefi oldu.

OFİS ÖNÜNDE YANMIŞ GAZ TÜPÜ BULUNDU

Cumartesi sabahı, Pallini bölgesinde bulunan ellada24.gr haber sitesinin ofis girişinde yanmış bir gaz tüpü bulundu. Polis kaynakları, tüpün patlayıcı bir düzenekle birlikte yerleştirildiğini ve olayın "korkutma amaçlı saldırı" olabileceğini söyledi.

Olay yerine gelen polis ekipleri delil topladı, ifadeleri aldı ve soruşturmayı Devlet Güvenlik Birimi devraldı. Ofisin yakınında bir anaokulu bulunduğu da açıklandı.

"FAİLLER YAKALANACAK"

Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Gerçek Grubu ve Yunanistan 24 ofislerine yapılan saldırının amacı onları korkutmaktı. Kesin olan tek şey, bunun tam tersinin gerçekleşeceğidir. Gerçek rahatsız edicidir.” dedi.

Marinakis, açıklamasını “ELAS (Yunan Polisi), failleri bulacak ve adalete teslim edecektir.” sözleriyle tamamladı.