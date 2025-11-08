İsrail medyası feryat etti! "Türkiye’yi durduracak biri var mı?"

İsrail merkezli i24 News televizyonu, canlı yayında Türkiye’ye yönelik yeni iddialar gündeme getirdi. Yayında, Ankara’nın farklı bölgelerde “barış” adı altında askeri üsler kurarak ve diplomatik faaliyetlerle etkisini artırarak bölgesel dengelerde belirleyici bir aktör haline geldiği ileri sürüldü.

Türkiye’nin Afrika ve Doğu Akdeniz’deki eğitim kurumları, kalkınma projeleri ve askeri iş birliklerini gündemine alan Tel Aviv medyası, "mühendislik ekipmanları" taşıyan konteynerlerin içeriğine dair iddialarda bulundu.

İSRAİL, SIRADAKİ HEDEFİN GAZZE OLMASINDAN ENDİŞE EDİYOR

"Kıbrıs, Libya ve Sudan, bu tuzağa düştüler; Türkler barış gücü teklif edip toprak ele geçiriyorlar. İsrail, sıradaki hedefin Gazze olmasından endişe ediyor."

Yayında, “Batı Afrika’ya bakalım; 2016’daki darbe girişiminin ardından Türkiye kıtanın dört bir yanında yeni okullar açtı; Gambiya, Gine, Nijer, Senegal, Gana, Benin.” denildi.

Haberde ayrıca, “Mısırlılar ve Suudlar alarma geçti; Türkler bir anda Kızıldeniz’de, Süveyş Kanalı’na giden yolda üs kurmaya başladı.” ifadeleri yer aldı.

Yayın, "2024’te İsrail güvenlik makamları ciddi bir endişeden bahsediyordu; Türkiye, Gazze’ye istihbarat toplama ekipmanları yerleştirmek için fırsat arayacaktı.” cümlesiyle devam etti.

"HER TÜRK HAREKATI AYNI CÜMLEYLE BAŞLIYOR"

Yayın, "Türkiye Gazze’ye barış gücü olarak girerse ne olur" sorusuna şu sözlerle cevap verdi:

"Türkiye ne zaman bir şey 'inşa etmek' için gelse, geriye bir sınır, kameralar ve bir üs bırakıyor. Bu bir teori değil, bu bir yöntem."

Haberde ayrıca, “Her Türk harekâtı aynı cümleyle başlıyor; 'barış adına', ve haritada yeni bir bölgeyle sona eriyor.” denildi.

"Sorulması gereken 'Ne yapmak istiyorlar' değil, sorulması gereken şu; 'Onları durduracak biri var mı?’ " sözleriyle yayın noktalandı.