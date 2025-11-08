İsrail’den ABD’ye gizli operasyon! ChatGPT ve kiliseler üzerinden milyon dolarlık ağ kuruldu

DIŞ HABERLER—ABD kamuoyundaki desteğin azalmasıyla endişelenen İsrail hükümeti, ABD’deki kiliseler, evanjelik Hıristiyanlar ve yapay zekâ platformlarını hedef alan milyonlarca dolarlık bir etki kampanyası başlattı.

Yabancı Ajanlar Kayıt Yasası belgelerine göre, İsrail kampanya kapsamında ABD’li reklam, teknoloji ve medya şirketleriyle gizli anlaşmalar yaptı.

DİJİTAL OPERASYONUN MERKEZİNDE CHATGPT VAR

"Arama ve Dil Operasyonu” adı altında ChatGPT ve Claude gibi yapay zeka sistemlerinin cevaplarını şekillendirmeyi hedefleyen bir çalışma yürütülmekte.

Operasyonun finansmanı, 2018’den bu yana İsrail’in ABD’deki tanıtım kampanyalarını yürüten Havas Media Germany GmbH aracılığıyla sağlanıyor.

TRUMP'IN ESKİ DİJİTAL DANIŞMANI DEVREDE

En büyük sözleşme, eski Trump kampanya yöneticisi Brad Parscale’in sahibi olduğu Clock Tower X ile yapıldı.

Şirket, dört ayda 6 milyon dolar alacak ve bu bütçeyle 100 orijinal video, podcast ve sosyal medya içeriği ile 5.000 türev içerik üreterek antisemitizm karşıtı kampanyaları yürütecek.

İçeriklerin yüzde 80’i TikTok, Instagram ve YouTube üzerinden genç Amerikalılara ulaşacak. Parscale, aynı zamanda bu ağda strateji direktörü olarak görev yapıyor.

KİLİSELER VE KAMPÜSLER HEDEF ALINDI

ABD’nin Kaliforniya, Arizona, Nevada ve Colorado eyaletlerinde, büyük kiliselerin çevresini coğrafi veri teknolojisiyle haritalayan kampanyalar yürütülüyor.

Amaç, 8 milyon kilise katılımcısına ve 4 milyon Hıristiyan kolej öğrencisine ulaşmak.

Cumhuriyetçi evanjelik danışman Chad Schnitger tarafından yönetilen Show Faith by Works adlı proje, 3 milyon dolarlık bütçeyle İncil’den alıntılar içeren videolar hazırlıyor.

SOSYAL MEDYADA YAPAY AĞLAR DEVREDE

Diğer yandan İsrail Dışişleri Bakanlığı, SKDKnickerbocker şirketiyle yaptığı anlaşmayla TikTok, Instagram, LinkedIn ve YouTube’da bot ağlarını devreye soktu.

Ayrıca Bridges Partners adlı ajansın yürüttüğü “Esther Projesi” kapsamında 14 ila 18 influencer, ABD-İsrail kültürel yakınlığını öne çıkaran içerikler paylaşıyor.

Temmuz ayında, İsrail hükümeti sağcı ABD’li influencer’ların İsrail’e seyahatlerini finanse etti. Eylül’de Başbakan Binyamin Netanyahu, bu influencer’larla New York’ta bir araya gelerek “sosyal medyayı bir savaş alanı gibi görün” çağrısı yapmıştı.

KAMUOYU DESTEĞİ HIZLA DÜŞÜYOR

Pew anketlerine göre, ABD halkının İsrail’e yönelik olumsuz görüş oranı 2022’de %42 iken, 2025’te %53’e çıktı.

Özellikle 50 yaş altı Cumhuriyetçiler ve genç evanjelikler arasında desteğin zayıfladığı görülüyor.

Tel Aviv Üniversitesi’nin 2024 raporu da bu değişimi doğruladı: genç evanjelikler artık İsrail’i otomatik olarak desteklemiyor.