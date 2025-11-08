Türkiye’ye bir uluslararası görev daha! UNESCO Yürütme Kurulu’na üçüncü kez seçildi

Uluslararası arenada etkisini her geçen yıl artıran Türkiye, UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğine 2025–2029 dönemi için yeniden seçilerek büyük bir diplomatik başarıya imza attı.

TÜRKİYE, UNESCO'DA İSTİKRARLI GÜÇ

Dışişleri Bakanlığı, Özbekistan’da süren UNESCO 43. Genel Konferansı kapsamında yapılan oylamada Türkiye’nin yeniden seçildiğini duyurdu.

Türkiye, 2017–2021 ve 2021–2025 dönemlerinin ardından üçüncü kez Yürütme Kurulu’nda yer alacak.

Ankara, bu süreçte UNESCO’nun eğitim, bilim, kültür ve iletişim alanlarındaki küresel politikalarına yön veren ülkeler arasında kalmayı sürdürecek.

"İNSANLIĞIN ORTAK DEĞERLERİNE KATKI SÜRECEK"

Bakanlık açıklamasında, Türkiye’nin UNESCO’nun kurucu üyelerinden biri olarak, teşkilatın hedef ve ideallerine desteğini kararlılıkla sürdürdüğü vurgulandı.

Türkiye, yeni dönemde de barış, kültürel mirasın korunması ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlamaya devam edecek.

Diplomatik kaynaklara göre Ankara, Yürütme Kurulu’nda karar alma mekanizmalarında aktif rol oynayacak ve uluslararası iş birliğini güçlendirecek adımlar atacak.

UNESCO'DA TÜRKİYE ETKİSİ

58 üyeden oluşan Yürütme Kurulu, UNESCO’nun en üst icra organı konumunda. Türkiye’nin bu kurulda kesintisiz varlığı, ülkenin küresel kültürel diplomasi alanındaki ağırlığını bir kez daha ortaya koydu.

UNESCO, insanlığın ortak değerlerini korumayı, eğitimden bilime, kültürden iletişime kadar birçok alanda barışa katkı sağlamayı amaçlıyor.

Türkiye ise bu vizyonun merkezinde yer alarak “daha adil ve kapsayıcı bir dünya” hedefini diplomatik çabalarına yansıtıyor.