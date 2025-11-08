Helikopter evin üstüne çakıldı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya’ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nde “Ka-226” tipi bir helikopter yerleşim alanına düştü.

Helikopterin bir evin üzerine çakılması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

EVİN ÜZERİNE DÜŞTÜ, ALEV ALDI

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, helikopterin Açisu yerleşim bölgesinde bir evin üzerine düştüğünü açıkladı.

Çarpmanın ardından helikopterde yangın çıktı, alevler kısa sürede tüm gövdeyi sardı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yetkililer, Ka-226 tipi helikopterin Kizlyar Elektromekanik Fabrikası çalışanlarını taşıdığını belirtti.

KAZADA TEKNİK ARIZA ŞÜPHESİ

İlk incelemelere göre kaza, motor arızası nedeniyle meydana geldi.

Bölgesel acil servisler, helikopterin darbeyle alev aldığını ve tamamen yandığını paylaştı.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Başkanı Sergey Melikov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, “İlk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı” dedi.

Ancak daha sonra bölge sağlık bakanlığı, yaralılardan birinin hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

Böylece ölü sayısı 5’e yükseldi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

OLAY YERİNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Dağıstan Cumhuriyeti Başkan Yardımcısı Nabi Kurayev, hastanedeki yaralıları ziyaret ettiğini ve birinin durumunun kritik olduğunu açıkladı.

Yangın tamamen söndürülürken, bölgedeki ekiplerin enkazda inceleme çalışmaları sürüyor.