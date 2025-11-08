Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Helikopter evin üstüne çakıldı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kaynak: Dış Haberler
"Ka-226” tipi bir helikopter Rusya’da bir evin üzerine çakıldı. Çarpmanın ardından helikopter alev aldı; 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Rusya’ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nde “Ka-226” tipi bir helikopter yerleşim alanına düştü. 

Helikopterin bir evin üzerine çakılması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

EVİN ÜZERİNE DÜŞTÜ, ALEV ALDI

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, helikopterin Açisu yerleşim bölgesinde bir evin üzerine düştüğünü açıkladı.

Çarpmanın ardından helikopterde yangın çıktı, alevler kısa sürede tüm gövdeyi sardı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yetkililer, Ka-226 tipi helikopterin Kizlyar Elektromekanik Fabrikası çalışanlarını taşıdığını belirtti.

Helikopter evin üstüne çakıldı! Çok sayıda ölü ve yaralı var - 1. Resim

KAZADA TEKNİK ARIZA ŞÜPHESİ

İlk incelemelere göre kaza, motor arızası nedeniyle meydana geldi.

Bölgesel acil servisler, helikopterin darbeyle alev aldığını ve tamamen yandığını paylaştı.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Başkanı Sergey Melikov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, “İlk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı” dedi.

Ancak daha sonra bölge sağlık bakanlığı, yaralılardan birinin hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

Böylece ölü sayısı 5’e yükseldi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

OLAY YERİNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Dağıstan Cumhuriyeti Başkan Yardımcısı Nabi Kurayev, hastanedeki yaralıları ziyaret ettiğini ve birinin durumunun kritik olduğunu açıkladı.

Yangın tamamen söndürülürken, bölgedeki ekiplerin enkazda inceleme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Dış Haberler

