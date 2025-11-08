Fenerbahçe, UEFA'ya gidiyor! Skandal hakem şikayet edilecek

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasındaÇekya ekibi Viktoria Plzen'e konuk oldu. Deplasmanda 0-0 sona eren maçın hakemi Allard Lindhout, 90+5'inci dakikada yaşanan pozisyonda verdiği kararla tepki çekti. Penaltının es geçilmesi, sarı-lacivertli camiayı ayağa kaldırdı.

VAR UYARDI, KARAR DEĞİŞMEDİ

Jhon Duran, uzatma bölümünde Sampson Dweh'in şortundan çekmesi nedeniyle ceza sahasında yerde kaldı.Oyunu devam ettiren Hollandalı hakem, daha sonra VAR hakemi Dennis Higler'in çağrısı üzerinepozisyonu monitörden izlemeküzere saha kenarına geldi. Lindhout'un, VAR uyarısına rağmen kararını değiştirmemesi dikkat çekti.

UEFA'YA ŞİKAYET HAZIRLIĞI

Futbol kamuoyu, söz konusu pozisyonunpenaltı olduğu görüşünde birleşirken; sarı-lacivertli yönetimin, 'devam' kararı nedeniyle harekete geçtiği öğrenildi. Fenerbahçe'nin, detaylı bir sunumla Lindhout'u UEFA'ya şikayet etmeye hazırlandığı belirtildi.