Bahis operasyonunda çarpıcı detay! Korner direğiyle darbedilen hakem de gözaltında

İstanbul dahil 12 ilde düzenlenen bahis operasyonu kapsamında17 hakem, bir Süper Lig kulübü başkanı, bir futbol takımıeski sahibi ve eski dernek başkanı 'görevi kötüye kullanma' ve 'müsabaka sonucunu etkileme'iddiasıyla gözaltına alındı.Ayrıca soruşturmada adı geçen 2 kişinin yurt dışında olduğu tespit edildi.

3 YIL SONRA YEN İ DEN G Ü NDEME OTURAN G Ö R Ü NT Ü LER

Türk futbolunu sarsan bahis skandalındailginç bir detay ortaya çıktı. Gözaltına alınan hakemler arasında olduğu belirtilen Miraç Yıldırım'ın 3 yıl önceki videosu yeniden gündeme geldi.

SAHADA SALDIRIYA U Ğ RAMI Ş !

Miraç Yıldırım'ın, 2022'de yönettiği Sürmenespor - 1967 Değirmenderespor maçının görüntüleri sosyal medyada tekrar dolaşıma girdi.Olay yaşandığında büyük tepki çeken görüntülerde; mücadelenin bitiş düdüğüyle birlikte 1967 Değirmenderespor yöneticilerinin, Yıldırım'ı korner direğiyle darbettiği kameralara yansıyor.