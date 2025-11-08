Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bahis operasyonunda çarpıcı detay! Korner direğiyle darbedilen hakem de gözaltında

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan hakemler arasında yer aldığı Miraç Yıldırım'ın, 3 yıl önce Trabzon'da oynanan bir karşılaşmada verdiği kararlar nedeniyle sahada darbedildiği ortaya çıktı.

İstanbul dahil 12 ilde düzenlenen bahis operasyonu kapsamında17 hakem, bir Süper Lig kulübü başkanı, bir futbol takımıeski sahibi ve eski dernek başkanı 'görevi kötüye kullanma' ve 'müsabaka sonucunu etkileme'iddiasıyla gözaltına alındı.Ayrıca soruşturmada adı geçen 2 kişinin yurt dışında olduğu tespit edildi.

Bahis operasyonunda çarpıcı detay! Korner direğiyle darbedilen hakem de gözaltında - 1. Resim

3 YIL SONRA YENİDEN GÜNDEME OTURAN GÖRÜNTÜLER

Türk futbolunu sarsan bahis skandalındailginç bir detay ortaya çıktı. Gözaltına alınan hakemler arasında olduğu belirtilen Miraç Yıldırım'ın 3 yıl önceki videosu yeniden gündeme geldi.

Bahis operasyonunda çarpıcı detay! Korner direğiyle darbedilen hakem de gözaltında - 2. Resim

SAHADA SALDIRIYA UĞRAMIŞ!

Miraç Yıldırım'ın, 2022'de yönettiği Sürmenespor - 1967 Değirmenderespor maçının görüntüleri sosyal medyada tekrar dolaşıma girdi.Olay yaşandığında büyük tepki çeken görüntülerde; mücadelenin bitiş düdüğüyle birlikte 1967 Değirmenderespor yöneticilerinin, Yıldırım'ı korner direğiyle darbettiği kameralara yansıyor.

Bahis operasyonunda çarpıcı detay! Korner direğiyle darbedilen hakem de gözaltında - 3. Resim

