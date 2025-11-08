Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Daha 14 yaşındaydı! Otomobile çarpan motosikletli, oracıkta can verdi

Daha 14 yaşındaydı! Otomobile çarpan motosikletli, oracıkta can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Kırşehir'de otomobille çarpışan 14 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kahreden anların görüntüsü ortaya çıktı.

Dün akşam saatlerinde Kılıçözü Sanayi Sitesi bölgesinde 14 yaşındaki B.Y.'nin kullandığı motosiklet, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen Fiat marka otomobille çarpıştı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet savrulurken, genç sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan B.Y., ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. B.Y.; burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza sonrası otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

