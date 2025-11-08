Daha 14 yaşındaydı! Otomobile çarpan motosikletli, oracıkta can verdi
Güncelleme:
Kırşehir'de otomobille çarpışan 14 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kahreden anların görüntüsü ortaya çıktı.
Dün akşam saatlerinde Kılıçözü Sanayi Sitesi bölgesinde 14 yaşındaki B.Y.'nin kullandığı motosiklet, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen Fiat marka otomobille çarpıştı.
HAYATINI KAYBETTİ
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet savrulurken, genç sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan B.Y., ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. B.Y.; burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kaza sonrası otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
