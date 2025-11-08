Galatasaray açıkladı: Yunus Akgün operasyon geçirdi

Galatasaray'ın 1 Kasım'da 0-0 berabere kaldığı Trabzonspor maçında sakatlık geçiren 25 yaşındaki kanat oyuncusu Yunus Akgün ameliyat oldu.

"BAŞARILI BİR OPERASYON GEÇİRDİ"

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kıymetli futbolcumuz Yunus Akgün, bugün sponsor hastanemiz Acıbadem'de başarılı bir fıtık operasyonu geçirmiştir. Genel cerrahi uzmanı Prof. Dr. Metin Ertem tarafından başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, milli oyuncuda kasık fıtığı tespit edildiğini açıklamıştı. Akgün'ün, 6-8 hafta sonra takıma dönmesi bekleniyor.