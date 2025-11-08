Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Türkiye onları merak ediyor! Kayıp anne ve oğlu bulunamadı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde bir hafta önce kaybolan Huriye Helvacı ile 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'yı arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başladı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutlarındaki evlerinden ayrılan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'dan pazar gününden bu yana haber alınamıyor.

Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Kastamonu Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile komando birlikleri arama çalışması başlattı.

TEK TEK EVLER GEZİLİYOR

Arama çalışmaları yeni gününde devam ederken, JAK, AFAD, UMKE ve komando birlikleri ile köpek arama unsurlarının da katılımıyla ekipler, tek tek köylerdeki evleri gezerek anne Huriye Helvacı ile oğlu Osman Helvacı'yı arama çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca JAK ve AFAD ekipleri, termal destekli dronlarla da havadan arama çalışması da yapıyor.

 

