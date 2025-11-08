Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Harvard onayladı: Diş çürüğüne neştersiz çare bulundu!

Harvard onayladı: Diş çürüğüne neştersiz çare bulundu!

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Harvard onayladı: Diş çürüğüne neştersiz çare bulundu!
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Bilim insanları, diş minesini kendi kendine onarabilen biyoaktif bir jel geliştirdi. Bu yöntemle artık ne matkap sesi, ne dolgu acısı olacak! Harvard Üniversitesi ve İngiltere merkezli King’s College London’ın ortak çalışması, diş çürüklerinin ameliyatsız ve ağrısız şekilde tedavi edilmesini sağlıyor.

Diş hekimliği alanında çığır açacak bir gelişme duyuruldu. Bilim insanları, çürükleri ameliyatsız tedavi edebilen ve diş minesini yeniden oluşturan biyoaktif bir jel geliştirdi.

DİŞ ÇÜRÜĞÜNE DOLGUSUZ ÇÖZÜM

King’s College London’daki bilim insanları tarafından geliştirilen bu özel jel, dişin kendi kendini onarma mekanizmasını harekete geçiriyor. Diş minesinin doğal yapısını taklit eden jel, başlangıç aşamasındaki çürükleri onarıyor ve dolguya gerek kalmadan dişin yeniden mineralleşmesini sağlıyor.

Biyomalzeme uzmanı Prof. Dr. Paul Sharp, geliştirdikleri yöntemin diş yapısını tamamen taklit ettiğini ve vücudun doğal onarım sürecini devreye soktuğunu belirterek, "Dolguya gerek kalmadan dişin kendini yenilemesini sağlıyoruz" dedi.

Harvard onayladı: Diş çürüğüne neştersiz çare bulundu! - 1. Resim

DOĞADAN İLHAM ALAN TEKNOLOJİ

Jelin formülü, doğadaki hidroksiapatit kristallerine benzer bir yapıya sahip. Uygulandığı bölgede kalsiyum ve fosfat iyonlarının bağlanmasını destekleyen madde, hasarlı minenin yeniden oluşmasına yardımcı oluyor.

Nottingham Üniversitesi’nin katkısıyla geliştirilen jel, protein bazlı yapısıyla tükürükteki mineraller için “iskele” işlevi görüyor.

Araştırmanın sonuçları Nature Communications dergisinde yayınlandı. 

Bilim insanları, jelin laboratuvar ve hayvan deneylerinde olumlu sonuçlar vermesinin ardından insan deneylerine geçileceğini açıkladı.

HARVARD VE JAPONYA'DAN DESTEK GELDİ

Harvard Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Hekimliği Başkanı Prof. Dr. Michael W. King, keşfi “diş tedavisinde köklü bir dönüşüm” olarak niteledi.

Prof. King, "Erken aşamadaki çürüklerde artık matkaplara veda edebiliriz. Bu jel biyolojik bir onarım mekanizması sunuyor" diye konuştu.

Japonya’daki Okayama Üniversitesi’nden Dr. Hiroshi Tanaka da jelin ağrısız ve kolay uygulanabilir yapısına dikkat çekerek, "Bu sadece kapatıcı değil, dişin kendi kendini onarması için bir iskele. Özellikle çocuk diş hekimliğinde devrime neden olacak" dedi.

DÜNYA ÇAPINDA KULLANIM İÇİN GERİ SAYIM

Araştırma ekibinin liderlerinden Prof. Alvaro Mata, "Bu teknoloji hem klinisyenleri hem hastaları düşünerek tasarlandı. İlk ürünün gelecek yıl piyasaya çıkmasını bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 3,7 milyar insan ağız hastalıklarıyla mücadele ediyor. 

Kaynak: Dış Haberler

