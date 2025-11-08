İstanbul Avrupa’nın en gözde şehri seçildi!

İstanbul, 2025 Wanderlust Reader Travel Awards’da Avrupa’nın “En Çok Tercih Edilen Şehri” seçilerek altın madalyanın sahibi oldu.

Geçen yıl gümüş ödül kazanan megakent, bu yıl Londra’daki National Gallery’de düzenlenen törende Avrupa’nın zirvesine çıktı.

DOĞU İLE BATI'YI BULUŞTURAN ŞEHİR

İngiltere merkezli Wanderlust dergisi, "İstanbul’un Doğu ile Batı’yı bir araya getiren eşsiz çekiciliği onu altın madalyaya taşıdı" ifadelerini kullandı.

Dergi, kentin "kubbeler ve minarelerden oluşan silüetiyle, gelişen sanat ve gastronomi sahnesinde tarihi ile modernliği kusursuz şekilde harmanladığını" yazdı.

Derginin genel yayın yönetmeni George Kipouros, "Okuyucular İstanbul’u her seferinde kendilerini şaşırtan bir şehir olarak tanımlıyor. İstanbul’un enerjisi, iki dünya arasında ne kadar rahat yaşadığına dayanıyor. Taşlarında tarih var ama geleceğinde de hayal gücü var." dedi.

TÜRK TURİZMİ İÇİN GURUR YILI

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), ödülün “İstanbul’un Avrupa’nın en büyüleyici şehri konumunu bir kez daha teyit ettiğini” açıkladı.

TGA, Türkiye’nin 2025’in ilk dokuz ayında 50 milyon uluslararası ziyaretçiyi ağırladığını, bunun 2024’e göre %1,6 artış anlamına geldiğini kaydetti.

Ayrıca Türkiye 2.000’den fazla GSTC sertifikalı oteliyle sürdürülebilir turizmde dünya lideri konumunda.

İstanbul Havalimanı da bu yıl Condé Nast Traveller’ın “Dünyanın En İyi Yemek Havalimanı” ödülünü alarak kentin uluslararası prestijini güçlendirdi.

AVRUPA'DA RAKİPSİZ

İSTANBUL'A BİR ÖDÜL DAHA

24.kez düzenlenen ödüllerde Hırvatistan’ın Dubrovnik kenti gümüş, İspanya’nın Madrid kenti ise bronz madalya aldı. İngiliz yayıncı Simon Reeve’in sunuculuğunu üstlendiği törende 200.000’den fazla okuyucu oy kullandı, 22 kategoride 4,8 milyon oy verildi.