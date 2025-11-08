Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
3 gol, 2 kırmızı kart, 15 dakika uzatma! TFF'ye 'Bu maç incelensin' çağrısı

Sarıyer Teknik Direktörü Servet Çetin, Muhammet Ali Özbaskıcı ve Camara'ya çıkan kırmızı kartlar nedeniyşe 9 kişi kalmalarına rağmen 2-1 kazandıkları Vanspor FK maçı sonrası hakem Berkay Erdemir'e sert tepki gösterdi. Çetin, "Hakem, Sarıyer’in maçı kaybetmesi için elinden geleni yaptı. Kesinlikle bunun arkasında art niyet var. Bu maç incelensin" dedi.

Trendyol 1'inci Lig’in 13'üncühaftasında Sarıyer, 9 kişi kaldığı (Muhammet Ali Özbaskıcı / Dk. 45+1, Camara / Dk. 68) müsabakada Vanspor FK’yı sahasında 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin teknik direktörüServet Çetin, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısındaıklamalarda bulundu.

3 gol, 2 kırmızı kart, 15 dakika uzatma! TFF'ye 'Bu maç incelensin' çağrısı - 1. Resim

"HAKEM MAÇI KAYBETMEMİZ İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPTI"

Hakem Berkay Erdemir'e yönelik ağır eleştirilerde bulunan Servet Çetin, "Çok kızgındım. Biraz sakinleşip, gelmek istedim. 9 kişi maç kazandık, hiç mutlu değiliz. Bulunduğumuz konumu biliyorsunuz. Şunu rica ediyorum; bu maçın yetkililer tarafından başından sonuna kadar incelenmesini istiyorum. 15 dakika maçı uzattı, ne oldu da bu kadar uzattı? Zaten kadromuz dar. Eksik kadromuza rağmen iki tane değerli oyuncumuzu kırmızı kartla atıyor. Kaç tane geçişte pozisyon yakaladık, rakibe niye vermiyorsun kartları? Hakem Sarıyer’in maçı kaybetmesi için elinden geleni yaptı ama Allah izin vermedi. Kazanmamıza rağmen mutsuzum, üzgünüm, hayal kırıklığı yaşıyorum. Bu kadar olaylar olmuş, bu kadar problemler ortaya çıkmışken bile bu kadar kötü bir maç yönetmek nasıl oluyor? İnsan biraz dikkat eder, biraz çekidüzen verir. Böyle mi maç yönetilir? İstiyorsanız sahaya çıkmayalım! Geriliyoruz, sinir hastası olacağız. Çok da hakem konuşmak istemiyorum. Futbolcularımın da hakkını yemeyeyim" dedi.

3 gol, 2 kırmızı kart, 15 dakika uzatma! TFF'ye 'Bu maç incelensin' çağrısı - 2. Resim

"HERKESE VAR DA, BİZE NİYE PENALTI YOK?"

44 yaşındaki çalıştırıcı, "Bugün bulunduğumuz konum itibariyle öz güvenimiz eksikti ama maçı ilk yarı 3-0, 4-0 bile yapabilirdik. 10 kişi başladık ikinci yarıya. Hakem sağ olsun yine devreye girdi, penaltı verip beraberliği sağladı. Herkese var da, bize niye penaltı yok? Bulunduğumuz konum da rahat değil. Bizim için bir puan bile çok önemliyken hakemlerin böyle maç yönetmesi bizi çok üzüyor. Kesinlikle bunun arkasında art niyet arıyorum. O yüzden bu maç incelensin. Oyuncularımın emeklerine sağlık. Allah onların emeklerini hakemlere karşı zayi etmedi" şeklinde konuştu.

