Sarıyer'de yeni dönem! Servet Çetin resmen açıklandı

Sarıyer’de yeni dönem! Servet Çetin resmen açıklandı

TFF 1'inci Lig takımlarından Sarıyer'de Yılmaz Vural ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör belli oldu. Mavi-beyazlı kulüp, Servet Çetin ile anlaşmaya vardı.

TFF 1'inci Lig ekibi Sarıyer, son olarak Amedspor'da görev yapan teknik direktör Servet Çetin ile anlaşma sağladı.

"BİRLİKTE NİCE BAŞARILAR"

Sarıyer Kulübü'nün resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Boğaz’da yeni bir dönem başlıyor! Tecrübesiyle, karakteriyle ve hırsıyla tanıdığımız Servet Çetin, artık Sarıyer’imizin yeni teknik direktörü! Hocamıza hoş geldin diyor, birlikte nice başarılar diliyoruz" denildi.

Sarıyer’de yeni dönem! Servet Çetin resmen açıklandı - 1. Resim

44 yaşındaki çalıştırıcı, daha önce Süper Lig’de 19 maç Sivasspor'u, 1'inci Lig’de ise 29 maç Amed Sportif Faaliyetler’i çalıştırmıştı.

