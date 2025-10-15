Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Trafik terörü: “İstediğim yerden girerim” dedi, 46 bin TL ceza yedi!

Trafik terörü: “İstediğim yerden girerim” dedi, 46 bin TL ceza yedi!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Trafik terörü: “İstediğim yerden girerim” dedi, 46 bin TL ceza yedi!
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana’da ters yönden caddeye giren sürücü, uyarılara aldırış etmeden “Canından olma bekle, istediğim yerden girerim” dedi. Görüntülerin yayılmasının ardından kimliği tespit edilen şahsa toplam 46 bin 621 TL ceza kesildi. Sürücünün ehliyetinin de geçici olarak iptal edildiği öğrenildi.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. 

SÖZLERİ PES DEDİRTTİ

İddiaya göre, 01 BLV 27 plakalı otomobiliyle caddeye ters yönden giren bir otomobil, motosiklet ile karşı karşıya geldi. Bu sırada motosiklet sürücüsünün, "Ters yön, beni canımdan mı edeceksin" demesi üzerine otomobil sürücüsünün, "Trafik polisi misin? Canından olma bekle, istediğim yerden girerim" sözleri pes dedirtti.

Trafik terörü: “İstediğim yerden girerim” dedi, 46 bin TL ceza yedi! - 1. Resim

AĞIR CEZA KESİLDİ, EHLİYETİ DE İPTAL

Görüntülerin ortaya çıkması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Denetleme Şubesi ekipleri, söz konusu otomobil sürücüsünün S.İ.Ö. (38) olduğunu tespit etti. Yakalanan sürücüye ters yönde araç kullanmaktan ve ehliyeti geçici olarak iptal edildiği halde araç kullanmaktan toplamda 46 bin 621 TL para cezası uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Eşi ayrılmak istedi, bunalıma girip atlamaya çalıştı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Çekmeköy'de İETT otobüsü durağa daldı! Ölü ve yaralılar var - 3. SayfaİETT otobüsü durağa daldı! Ölü ve yaralılar varEşi, dayısı tarafından katledilmişti: Kocam bağımlıydı ve şiddet uyguluyordu - 3. SayfaDayısı, otobüste eşini katletmişti: Kocam şiddet uyguluyorduKahramanmaraş'ta arazi kavgası kötü bitti! Kızının gözü önünde saldırıya uğradı - 3. SayfaKızının gözü önünde saldırıya uğradıTuzla'da tersanede patlama! Ölü ve yaralılar var - 3. SayfaTuzla'da tersanede patlama! Ölü ve yaralılar varKütahya'da yürekler ağza geldi! Anne iki çocuğunun hayatını böyle kurtardı - 3. SayfaAnne iki çocuğunun hayatını böyle kurtardıKuyumcudan 1 kilo altın çaldılar, yakayı Kars'ta ele verdiler - 3. SayfaKuyumcudan 1 kilo altın çaldılar, Kars'ta yakalandılar
Sonraki Haber Yükleniyor...