UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yedinci haftasında Azerbaycan temsilcisi Karabağ, Alman ekibi Eintracht Frankfurt'u 3-2 mağlup etti ve puanını 10'a yükseltti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yedinci maç haftasında Karabağ, Eintracht Frankfurt'u konuk etti.

Tevfik Behramov Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Karabağ, 3-2'lik skorla kazanmayı başardı

Karabağ'a galibiyeti getiren golleri 4 ve 80. dakikalarda Camilo Duran ve 90+4. dakikada Behlul Mustafazade kaydetti. Konuk ekibin golleri ise 10. dakikada milli futbolcumuz Can Uzun ve 78. dakikada Chaibi'den geldi.

Bu sonuçla puanını 10 çıkaran Karabağ, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasını ilk 24'te bitirmek için büyük avantaj sağladı.

SON MAÇTA RAKİP LIVERPOOL

Karabağ, Şampiyonlar Ligi'nde sekizinci hafta maçında Liverpool ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Tarihinde ikinci kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Karabağ, ilk 24 takım arasında adını yazdırmayı hedefliyor.

