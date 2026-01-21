İspanya’da son dönemde meydana gelen ölümcül tren kazalarının ardından makinistler, güvenlik standartlarının artırılması talebiyle 9-11 Şubat tarihlerinde 3 günlük grev kararı aldı.

İspanya’da tren makinistleri sendikası Semaf, art arda yaşanan ölümcül tren kazalarının ardından güvenlik standartlarının sağlanması ve yolcu ile çalışanların korunması talebiyle 3 günlük grev kararı aldı. Grev 9, 10 ve 11 Şubat tarihlerinde uygulanacak.

2 KAZADA 44 CAN KAYBI

Semaf, açıklamasında eylemin sektördeki tüm tren makinistlerini kapsayacağını belirterek, 18 Ocak’taki Adamuz (Endülüs) ve 20 Ocak’taki Gelida (Barselona) kazalarının ardından grev katılımının yüksek olacağını vurguladı. İki kazada toplam 44 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Sendika, demir yolu altyapısındaki eksikliklerin giderilmesi ve sorumlular hakkında cezai işlemlerin başlatılması talebini dile getirdi. Henüz soruşturma tamamlanmasa da ilk kazada raydaki bir kırığın, ikinci kazada ise rayların üzerine düşen bir istinat duvarının kazalara neden olduğu tahmin ediliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası