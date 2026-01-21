İspanya’da tren kazalarına bir yenisi daha eklendi. Barselona’da banliyö treninin raylara düşen istinat duvarına çarpması sonucu makinist hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

İspanya’da peş peşe meydana gelen tren kazaları endişeye neden oluyor. Güneydeki Endülüs bölgesinde 18 Ocak’ta meydana gelen ve 42 kişinin hayatını kaybettiği facianın ardından, bu kez Katalonya bölgesinde ölümle sonuçlanan yeni bir kaza yaşandı.

MAKİNİST ÖLDÜ, 20 YOLCU YARALANDI

Katalonya özerk yönetimine bağlı Sivil Koruma Kurumu’nun açıklamasına göre, Barselona’da 4 numaralı banliyö hattında sefer yapan bir tren, Gelida ile Sant Sadurni d’Anoia arasındaki güzergahta rayların üzerine devrilen bir istinat duvarına çarptı. Kazada tren makinisti olay yerinde hayatını kaybederken, 20 yolcu yaralandı.

Yetkililer, olayın ardından 112 Acil Yardım hattına 28 ihbar ulaştığını, çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibinin bölgeye sevk edildiğini bildirdi. Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı ve bazılarının tedavisinin sürdüğü belirtildi.

İKİNCİ BİR KAZA DAHA

Öte yandan Katalonya genelinde etkili olan şiddetli yağışların ulaşımı olumsuz etkilediği, gün içinde ikinci bir tren kazasının daha yaşandığı açıklandı. Barselona’daki 1 numaralı banliyö hattında, Maçanet Massanes ile Tordera arasında seyreden başka bir trenin raylara düşen kaya parçasına çarptığı, trende bulunan 10 yolcunun kazayı yara almadan atlattığı kaydedildi.

Hatırlanacağı üzere, 18 Ocak’ta Endülüs bölgesinde Kurtuba kenti yakınlarındaki Adamuz beldesinde iki hızlı trenin karıştığı kazada 42 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı. Bu kazada yaralananlardan 13’ünün yoğun bakımda olmak üzere 39 kişinin tedavisi halen hastanelerde sürüyor.

