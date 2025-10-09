9 aylık imza attı, sadece 22 gün kaldı! Yılmaz Vural'dan 4 maç sonunda 41'inci veda

Türk futbolunun en renkli figürlerinden biri olan Yılmaz Vural, 17 Eylül'de yeni bir maceraya atılmış, Sarıyerspor ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştı. Deneyimli teknik adam, 9 aylık sözleşmesinin sadece 3 haftalık bölümünde çalışabildi.

4 MAÇTA 2 YENİLGİ, BİR BERABERLİK, BİR GALİBİYET

Ajansspor'da yer alan habere göre; Sarıyer yönetimi, dün akşam saatlerinde Yılmaz Vural'ın sözleşmesini sonlandırdı. Trendyol 1'inci Lig'de İstanbul ekibiyle 22 günlük süreçte 4 maça çıkan deneyimli çalıştırıcı, Pendikspor ve Amedspor'a 2-0 yenildi. Yılmaz Vural yönetimindeki takım, deplasmanda Adana Demirspor'u 3-0'la geçti. Ancak son maçında konuk ettiği Sakaryaspor karşısında sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

DİLE KOLAY 41 TAKIM

Teknik direktörlük kariyerine 1987 yılında Malatyaspor'da adım atan Yılmaz Vural, Sarıyerspor'la birlikte 41'inci takımından ayrılmış oldu.

32 FARKLI TAKIMDA GÖREV YAPTI

Yılmaz Vural'ın teknik direktörlük kariyerinde çalıştırdığı takımlar şöyle:

Malatyaspor, Antalyaspor, Samsunspor, Bursaspor, Karşıyaka, Adanaspor, Gaziantepspor, Eskişehirspor, Sarıyer, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Konyaspor, Dardanelspor, Denizlispor, Diyarbakırspor, Çaykur Rizespor, Ankaragücü, Manisaspor, Kocaelispor, Kasımpaşa, Sakaryaspor, Elazığspor, Mersin İdmanyurdu, Osmanlıspor, Karabükspor, Adana Demirspor, Göztepe, Giresunspor, Akhisarspor, Erzurumspor, Yeni Malatyaspor, Menemen FK