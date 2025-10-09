Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > T-Otomobil > Marmaray'dan geçip Avrupa'ya... Togg'un ilk ihracat konvoyu Almanya yolunda

Marmaray'dan geçip Avrupa'ya... Togg'un ilk ihracat konvoyu Almanya yolunda

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Togg, Almanya, İhracat, Elektrikli Otomobil, Marmaray, Haber
T-Otomobil Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg, Avrupa yolunda. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Almanya’ya ilk etapta 100 aracın gönderildiğini, yıl sonuna kadar ihracatın 1000'e yaklaşacağını açıkladı. Marmaray hattından geçen Togg konvoyu, Kapıkule üzerinden Almanya'ya ulaştırılacak.

Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'un ihracatında yeni gelişmeler yaşanıyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Almanya'ya ilk partide 100 adedin ihraç edildiğini, yıl sonuna kadar bu sayının 1000'e yaklaşacağını duyurdu.

Marmaray'dan geçip Avrupa'ya... Togg'un ilk ihracat konvoyu Almanya yolunda - 1. Resim

TOGG'LAR MARMARAY HATTINDA

Almanya’'ya ihraç edilmek üzere yola çıkan yerli üretim Togg otomobilleri, Marmaray hattında görüntülendi.

Gebze’den hareket eden ve vagonlar dolusu Togg taşıyan tren, Marmaray tüp geçidini kullanarak boğazın altından Avrupa yakasına geçti. Görüntülerde, çoğunluğu T10X modelinden oluşan çok sayıda aracın Avrupa’ya sevkiyatı dikkat çekti.

Tren, İstanbul üzerinden Kapıkule Sınır Kapısı’na ilerleyerek Türkiye’den çıkış yaptı. Sevkiyatın Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Slovenya ve Çekya üzerinden geçip Salı günü Almanya’ya ulaşması planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Siirt'te öğretmenleri taşıyan servis, yolcu minibüsü ile çarpıştı! Çok sayıda yaralı varAlper Atak kimdir, hangi dizilerde oynadı?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Avrupa, elektrikli araçta Çin'e yeniliyor mu? Yeni düzenleme rekabeti bitirebilir - T-OtomobilAvrupa, elektrikli araçta Çin'e yeniliyor mu?Artık onlar bizi konuşuyor! Avrupa’nın kalbinde yerli teknoloji şovu - T-OtomobilArtık onlar bizi konuşuyor! Avrupa’nın kalbinde yerli teknoloji şovuYeni Kia Sportage vitrine iddialı çıktı - T-OtomobilYeni Kia Sportage vitrine iddialı çıktıSkoda müşterisini anlıyor: SUV’da dikkat çeken büyüme - T-OtomobilSkoda müşterisini anlıyor: SUV’da dikkat çeken büyümeAlmanya’ya otomotiv ihracatı yüzde 44 arttı - T-OtomobilAlmanya’ya otomotiv ihracatı yüzde 44 arttıCitroen’den C-SUV atağı: Yeni C5 Aircross kasımda Türkiye’de - T-OtomobilYeni C5 Aircross kasımda Türkiye’de
Sonraki Haber Yükleniyor...