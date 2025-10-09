Marmaray'dan geçip Avrupa'ya... Togg'un ilk ihracat konvoyu Almanya yolunda
Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg, Avrupa yolunda. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Almanya’ya ilk etapta 100 aracın gönderildiğini, yıl sonuna kadar ihracatın 1000'e yaklaşacağını açıkladı. Marmaray hattından geçen Togg konvoyu, Kapıkule üzerinden Almanya'ya ulaştırılacak.
Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'un ihracatında yeni gelişmeler yaşanıyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Almanya'ya ilk partide 100 adedin ihraç edildiğini, yıl sonuna kadar bu sayının 1000'e yaklaşacağını duyurdu.
TOGG'LAR MARMARAY HATTINDA
Almanya’'ya ihraç edilmek üzere yola çıkan yerli üretim Togg otomobilleri, Marmaray hattında görüntülendi.
Gebze’den hareket eden ve vagonlar dolusu Togg taşıyan tren, Marmaray tüp geçidini kullanarak boğazın altından Avrupa yakasına geçti. Görüntülerde, çoğunluğu T10X modelinden oluşan çok sayıda aracın Avrupa’ya sevkiyatı dikkat çekti.
Tren, İstanbul üzerinden Kapıkule Sınır Kapısı’na ilerleyerek Türkiye’den çıkış yaptı. Sevkiyatın Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Slovenya ve Çekya üzerinden geçip Salı günü Almanya’ya ulaşması planlanıyor.