Skoda müşterisini anlıyor: SUV'da dikkat çeken büyüme

Skoda müşterisini anlıyor: SUV’da dikkat çeken büyüme

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Skoda müşterisini anlıyor: SUV’da dikkat çeken büyüme
T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Skoda, dört milyonuncu SUV modelini üreterek önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Türkiye’de de SUV segmentine ilgi artarken, Skoda satışlarının yüzde 41’ini bu segmentten elde etti.

ALİ ÇELİK - Skoda otomotiv endüstrisinde önemli bir eşiği geride bıraktı. Dört milyonuncu SUV modelini banttan indiren marka ilk SUV modelini 2009’da Skoda Yeti olarak yollara çıkarmıştı. Bugün tarihinin en geniş SUV ürün gamına ulaşan üreticinin mevcut ürün gamını oluşturan 12 modelin yedisi SUV segmentinde karşımıza çıkıyor.

Daha önce bir sedan pazarı olarak konumlanan ve tercihlerin ağırlıklı olarak sedan modeller olduğu Türkiye’de de küresel pazarlara benzer bir trend dikkat çekiyor.

ODMD verilerine göre 2025’in ilk 8 ayında SUV modeller yüzde 62’nin üzerinde pazar payına sahip olurken; Skoda ise ocak-ağustos döneminde satışlarının yüzde 41’ini SUV modellerinden gerçekleştirmiş durumda...

KAÇ ADET ÜRETİLDİ?

Yeti: 2009–2018 arasında 684.500 adet
Kodiaq: 2016’dan günümüze 1.077.200 adet
Karoq: 2017’den günümüze 917.000 adet
Kamiq: 2019’dan günümüze 789.800 adet
Enyaq: 2020’den günümüze 326.000 adet
Kushaq: 2021’den günümüze 99.000 adet
Elroq: 2024’ten günümüze 71.000 adet
Kylaq: 2024’ten günümüze 35.500 adet

 

Almanya’ya otomotiv ihracatı yüzde 44 arttı
