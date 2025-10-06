Almanya’ya otomotiv ihracatı yüzde 44 arttı
Türkiye otomotiv endüstrisi, eylül ayında yüzde 7,7 artışla 3,66 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Almanya, Fransa ve İspanya gibi önemli pazarlara yapılan ihracatta dikkat çeken artışlar yaşandı.
ALİ ÇELİK - Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye otomotiv endüstrisi ihracatı eylülde yüzde 7,7 artışla 3 milyar 661 milyon dolar oldu.
OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik “Eylülde eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ve otobüs minibüs midibüs ürün gruplarında çift haneli artış kaydettik. Almanya’ya yüzde 44, Fransa’ya yüzde 32, İspanya’ya yüzde 77 ihracat artışımız oldu. Binek otomobillerde ise önemli pazarlardan İspanya’ya %74 ve İtalya’ya %71 artış söz konusu” dedi.
