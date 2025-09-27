Uludağ'da ayılar barakaları savaş alanına çevirdi
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Uludağ'da gece saatlerinde yiyecek arayışına çıkan ayılar, barakalara girerek ortalığı darmaduman etti. Kontrol için barakalarına gelen vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Bursa'nın gözde turizm merkezi Uludağ'da gece yarısı yiyecek arayan ayılar, vatandaşlara ait barakaların kapılarını ve duvarlarını kırarak içeri girdi.
GÖRÜNCE HAYRET ETTİLER
Masa, sandalye ve erzak dolaplarını dağıtan ayılar, ortalığı birbirine katarken, sabah kontrol için gelen vatandaşlar barakalarının son halini görünce hayretler içerisinde kaldı.
"RESMEN ORTALIĞI TALAN ETMİŞLER"
O anlar cep telefonuyla kaydedilirken, bölgede yaşayanlar "Her yıl ayıların yiyecek arayışına çıktığını biliyoruz ama bu kez resmen ortalığı talan etmişler" diyerek duruma tepki de gösterdi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mahmut Ekinci