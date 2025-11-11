Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Antalya'da mantar bereketi: Ormanda kendiliğinden yetişiyor, kilosu 500 TL'den alıcı buluyor

Antalya'da mantar bereketi: Ormanda kendiliğinden yetişiyor, kilosu 500 TL'den alıcı buluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Mantar, Antalya, Kumluca, Gıda, Ekonomi, Doğa, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde ormanlık alanda kendiliğinden yetişen çam mantarları, yöre halkının geçim kaynağı oldu. Dağlardan topladıkları mantarları şehir meydanında satan vatandaşlar, mantarın kilosunun 350-450 TL arasında alıcı bulduğunu ifade etti. Ormanda sağanak yağış altında kendiliğinden yetişen ilk hasat mantarların ise 500 TL'den satıldığı bildirildi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde ormanlık alanda doğal olarak yetişen Kanlıca (Yöresel Tabiri ile) çam mantarları yöre halkının geçim kaynağı oluyor.

İLK YETİŞEN MANTARLAR 500 TL'YE ALICI BULUYOR

Her yıl kasım ve aralık aylarında, yağmurların yağmasıyla kendiliğinden yetişen mantarlar yaklaşık 1 ay boyunca yörede yaşayan vatandaşların hem geçim kaynağı hem de vazgeçilmez yiyeceği oluyor. Dağlardan topladıkları mantarları şehir meydanında satan vatandaşlar ilk yetişen mantarları 500 TL'ye sattıklarını belirterek ormanda mantarlar çoğaldıkça mantar fiyatları düşüyor dediler.

Antalya'da mantar bereketi: Ormanda kendiliğinden yetişiyor, kilosu 500 TL'den alıcı buluyor - 1. Resim

"KİLOSU 350-450 TL"

Ormandan mantar toplayıp ilçe meydanında satan Osman Günay, "Mantarları ormandan kendimiz topluyoruz. Bazı bölgelerde Kanlıca mantarı diyorlar. Bizim bölgede 'Çıntar' da diyorlar. Ekmek parası çıkarıyoruz. Toplayıp gelip satıyoruz. Bugün için 350 ile 450 TL arasında satılıyor." dedi.

Antalya'da mantar bereketi: Ormanda kendiliğinden yetişiyor, kilosu 500 TL'den alıcı buluyor - 2. Resim

"KENDİ HALİNDE BÜYÜYOR"

Bir başka mantar satıcısı İlkay Öncel ise, "Kumluca'nın yerel bir yetişen mantarı bu. Ormanlarda çıkıyor. Kendi halinde büyüyor. Çok doğal çok lezzetli bir yiyeceğimiz. Kavurması olur. Kızartması olur. Kebabı olur. Her türlü yemeği olur. 350 TL kilosu."dedi.

Antalya'da mantar bereketi: Ormanda kendiliğinden yetişiyor, kilosu 500 TL'den alıcı buluyor - 3. Resim

"ORMANDA YETİŞTİKÇE FİYATLAR DÜŞÜYOR"

Durmuş Ergül ise, "Bu Allah tarafından ormanda çam ağaçlarının altında çıkar. Bir ay sürer." diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Topluyoruz, toplayanlardan alıyoruz. Şehir meydanında satıyoruz. Bir ay bir sezonu var. 500 TL'den başladı. Şu an 300 TL. Ormanda çoğaldıkça fiyatlar düşüyor. Geçen sen Türkiye'nin hiçbir yerinde mantar çıkmadı. Gök gürültüsü olunca yağmur ne kadar çok yağarsa rutubet olursa mantar o kadar çok çıkıyor."

Antalya'da mantar bereketi: Ormanda kendiliğinden yetişiyor, kilosu 500 TL'den alıcı buluyor - 4. Resim

"ŞİMŞEK ÇAKIP, GÖK GÜRLEDİĞİNDE KENDİLİĞİNDEN ÇIKIYOR"

Aslı Uysal, "İlçeye bağlı Karacaören, Yenikışla köylerinden bu mantarları topluyoruz. Çam mantarı bunlar." ifadelerini kullanarak şunları kaydetti:

"Çam ağaçlarının dibindeki porların (küflenmiş çürümüş çam yaprakları) altında yetişiyor. Yağmur yağınca şimşek ve göl gürültüsüyle çıkıyor. En doğal etten daha lezzetli. Senede bir kere çıkıyor. Gelip almanızı tavsiye ederim. En azından bir tadına bakın memnun kalırsınız. Yağmurlu havalarda elbette çıkıyor. Ama gök gürültüsü ve şimşekte daha güzel çıkıyor."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ülke savaş alanına döndü! Bangladeş’te 11 noktada patlama!Antalya'da kahreden olay! Son sözleri 'Ailemin bir suçu yok' oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tekirdağ sahiline vurdu! Gizemli deniz canlısı merak konusu oldu - YaşamYer Tekirdağ! Kimse ne olduğunu anlayamadıKanseri neşeyle yendi! Düğündeki performansıyla gençlere taş çıkarttı - YaşamKanseri neşeyle yendi! Düğündeki performansıyla gençlere taş çıkarttıÇanakkale'de balıkçıların oltasına 12 kilogramlık mercan balığı takıldı - YaşamOltalarına devasa mercan balığı takıldı!Diyarbakır'da yetişiyor! Yok böyle köy, ne Akdeniz ne Karadeniz... - YaşamYok böyle köy! Ne Akdeniz ne Karadeniz...İstanbul'da metrobüs seferleri durma noktasına geldi! - YaşamMetrobüs seferleri durma noktasına geldi!Uruguay'dan Bandırma'ya gelen gemide kriz! Koku ilçeyi kapladı, hayvanlar mahsur kaldı - YaşamKoku ilçeyi kapladı, hayvanlar mahsur kaldı!
Sonraki Haber Yükleniyor...