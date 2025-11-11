Antalya'da mantar bereketi: Ormanda kendiliğinden yetişiyor, kilosu 500 TL'den alıcı buluyor

Antalya'nın Kumluca ilçesinde ormanlık alanda doğal olarak yetişen Kanlıca (Yöresel Tabiri ile) çam mantarları yöre halkının geçim kaynağı oluyor.

İLK YETİŞEN MANTARLAR 500 TL'YE ALICI BULUYOR

Her yıl kasım ve aralık aylarında, yağmurların yağmasıyla kendiliğinden yetişen mantarlar yaklaşık 1 ay boyunca yörede yaşayan vatandaşların hem geçim kaynağı hem de vazgeçilmez yiyeceği oluyor. Dağlardan topladıkları mantarları şehir meydanında satan vatandaşlar ilk yetişen mantarları 500 TL'ye sattıklarını belirterek ormanda mantarlar çoğaldıkça mantar fiyatları düşüyor dediler.

"KİLOSU 350-450 TL"

Ormandan mantar toplayıp ilçe meydanında satan Osman Günay, "Mantarları ormandan kendimiz topluyoruz. Bazı bölgelerde Kanlıca mantarı diyorlar. Bizim bölgede 'Çıntar' da diyorlar. Ekmek parası çıkarıyoruz. Toplayıp gelip satıyoruz. Bugün için 350 ile 450 TL arasında satılıyor." dedi.

"KENDİ HALİNDE BÜYÜYOR"

Bir başka mantar satıcısı İlkay Öncel ise, "Kumluca'nın yerel bir yetişen mantarı bu. Ormanlarda çıkıyor. Kendi halinde büyüyor. Çok doğal çok lezzetli bir yiyeceğimiz. Kavurması olur. Kızartması olur. Kebabı olur. Her türlü yemeği olur. 350 TL kilosu."dedi.

"ORMANDA YETİŞTİKÇE FİYATLAR DÜŞÜYOR"

Durmuş Ergül ise, "Bu Allah tarafından ormanda çam ağaçlarının altında çıkar. Bir ay sürer." diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Topluyoruz, toplayanlardan alıyoruz. Şehir meydanında satıyoruz. Bir ay bir sezonu var. 500 TL'den başladı. Şu an 300 TL. Ormanda çoğaldıkça fiyatlar düşüyor. Geçen sen Türkiye'nin hiçbir yerinde mantar çıkmadı. Gök gürültüsü olunca yağmur ne kadar çok yağarsa rutubet olursa mantar o kadar çok çıkıyor."

"ŞİMŞEK ÇAKIP, GÖK GÜRLEDİĞİNDE KENDİLİĞİNDEN ÇIKIYOR"

Aslı Uysal, "İlçeye bağlı Karacaören, Yenikışla köylerinden bu mantarları topluyoruz. Çam mantarı bunlar." ifadelerini kullanarak şunları kaydetti: