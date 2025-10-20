Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Ormandan kova kova mantar topladılar: Pazarda kilosunu 400 liradan sattılar!

Ormandan kova kova mantar topladılar: Pazarda kilosunu 400 liradan sattılar!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ormandan kova kova mantar topladılar: Pazarda kilosunu 400 liradan sattılar!
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bolu’da geçtiğimiz hafta etkili olan yağışların ardından ormanlarda mantar bereketi yaşandı. Vatandaşlar, topladıkları mantarları İhsaniye Mahallesi halk pazarında satışa sundu. Özellikle kilosu 400 liradan satılan kanlıca mantarı yoğun ilgi gördü. Diğer mantar türlerinin fiyatları 150-300 lira arasında değişirken, köylüler yağış ve sıcak havanın mantar üretimini artırdığını belirtti.

Bolu'da geçtiğimiz hafta etkili olan yağışların ardından ormanlarda çıkan mantarlar vatandaşların yüzünü güldürdü.

KİLOSU 400 LİRADAN ALICI BULUYOR

Ormanlık alanlara giden vatandaşlar, kova kova mantar toplayarak İhsaniye Mahallesi'nde kurulan halk pazarında satışa sundu. Pazarda kilosu 400 liradan satılan kanlıca mantarı yoğun ilgi gördü. Diğer mantar türleri ise söbelen 250, ağaç mantarı 200, karemel kadunu 250, kokulu mantar 150, mıntırık 300, kayışkıran ise 150 liradan satıldı.

Ormandan kova kova mantar topladılar: Pazarda kilosunu 400 liradan sattılar! - 1. Resim

"KANLICAYA VATANDAŞ ÇOK RAĞBET GÖSTERİYOR"

Çukurören köyünde yaşayan Hamide Çetinkaya, kanlıca mantarına vatandaşların rağbet gösterdiğini söyledi. Çetinkaya, "Köyün kenarlarına gidiyoruz. Orman yakın, oradan topluyoruz. Havanın durumuna göre, yağmur yağar ve hava ısınırsa daha fazla mantar çıkar. Kanlıcaya vatandaş çok rağbet gösteriyor. Benim en sevdiğim mantar, 'kara malgudun' dediğimiz mantar. Etle başa baş gider ama o çok bulunmadığı için burada satmıyoruz." dedi.

Ormandan kova kova mantar topladılar: Pazarda kilosunu 400 liradan sattılar! - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ailesi günlerdir onu arıyordu... 13 yaşındaki kız bakın nerede bulundu!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Konya'da akılalmaz olay! Durdurulan şahsın cebinden yavru piton çıktı, polisler bile şaşırdı - YaşamDurdurulan şahsın cebinden yavru piton çıktıDil öğrenmek için gittiği Londra'da hayatı değişti! Azar azar başladı, bin dönüme ulaştı... - YaşamDil öğrenmeye gitti hayatı değişti!Esenyurt'ta babasının kamyonetini kaçırdı! Ortalığı birbirine kattı - YaşamBabasının kamyonetini kaçıran çocuk ortalığı birbirine kattıOkul birincisiydi, hayatı karardı! Seneler sonra yıkanan genç aileleri uyardı - YaşamSeneler sonra yıkanan genç aileleri uyardı!Kars'ta sular 50 metre çekildi, büyük köy ortaya çıktı - YaşamSular 50 metre çekildi, büyük köy ortaya çıktıYurdu soğuk ve yağışlı hava saracak! 7 kent için sarı kodlu uyarı - YaşamMeteoroloji 7 kente 'hazır olun' dedi!
Sonraki Haber Yükleniyor...